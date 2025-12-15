تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بعد إعلان زواجها المفاجئ... فنانة شهيرة تنشر فيديو تحضيراتها الأخيرة

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:18
Doc-P-1455375-639013944870435061.jpg
Doc-P-1455375-639013944870435061.jpg photos 0
 شاركت الفنانة دارين حداد متابعيها على "إنستغرام" فيديو وثّقت من خلاله تحضيرات اللحظات الأخيرة التي سبقت حفل زفافها الى الشاب المصري إبراهيم الخشاب، والذي أُقيم في أجواء بسيطة بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقرّبين.

 

وظهرت الفنانة التونسية في المقطع المصوّر وهي ترتدي الفستان الأبيض الذي اختارته بتصميم مجسّم يبرز رشاقتها وبأكمام منسدلة، وجاء الفستان مكشوف الكتفين ومطرزاً بالكامل بحبيبات الخرز والكريستالات اللامعة.

A post shared by دارين حداد🇹🇳 (@dareen_haddad)

واستعرضت دارين تحضيراتها الأخيرة بعد تصفيف شعرها وتزيينه بالطرحة والتاج، وتطبيق مكياج قوي، حيث رشّت العطر عليها وعلى زوجها بلطف وحُب، فبادرها بقُبلة على جبينها، ثم ألبسها خاتم الزواج.

 

وأرفقت العروس المقطع المصوّر بتعليق عفوي وصريح كتبت فيه: "أحبك، إبراهيم الخشاب"، وسط تفاعل كبير من متابعيها، وانهالت عليها التبريكات من زملائها والجمهور، متمنين لها دوام الحب والسعادة في حياتها الزوجية والمهنية.

 

وكانت الفنانة التونسية دارين حداد قد فاجأت الجميع بإعلان خبر زواجها بشاب من خارج الوسط الفني يعمل طيّاراً، في حفل أُقيم مساء الجمعة الماضي، في مدينة دبي، واتسم بأجواء عائلية بسيطة بعيداً من الأضواء.

الفستان الأبيض

دارين حداد

التونسية

هالة علي

التونسي

الخشاب

سعادة

التون

