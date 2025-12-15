بعد إعلان زواجها المفاجئ... فنانة شهيرة تنشر فيديو تحضيراتها الأخيرة

شاركت الفنانة متابعيها على "إنستغرام" فيديو وثّقت من خلاله تحضيرات اللحظات الأخيرة التي سبقت حفل زفافها الى الشاب المصري إبراهيم ، والذي أُقيم في أجواء بسيطة بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقرّبين.

وظهرت الفنانة في المقطع المصوّر وهي ترتدي الذي اختارته بتصميم مجسّم يبرز رشاقتها وبأكمام منسدلة، وجاء الفستان مكشوف الكتفين ومطرزاً بالكامل بحبيبات الخرز والكريستالات اللامعة.

واستعرضت دارين تحضيراتها الأخيرة بعد تصفيف شعرها وتزيينه بالطرحة والتاج، وتطبيق مكياج قوي، حيث رشّت العطر عليها وعلى زوجها بلطف وحُب، فبادرها بقُبلة على جبينها، ثم ألبسها خاتم الزواج.

وأرفقت العروس المقطع المصوّر بتعليق عفوي وصريح كتبت فيه: "أحبك، إبراهيم الخشاب"، وسط تفاعل كبير من متابعيها، وانهالت عليها التبريكات من زملائها والجمهور، متمنين لها دوام الحب والسعادة في حياتها الزوجية والمهنية.

وكانت الفنانة التونسية دارين حداد قد فاجأت الجميع بإعلان خبر زواجها بشاب من خارج الوسط الفني يعمل طيّاراً، في حفل أُقيم مساء الجمعة الماضي، في مدينة دبي، واتسم بأجواء عائلية بسيطة بعيداً من الأضواء.