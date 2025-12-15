12 أغنية من أدائها.. نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها بفيلم "الست"

تحدثت النجمة نسمة محجوب عن كواليس مشاركتها بالأداء الصوتي في فيلم " " بطولة النجمة وإخراج .

وأعربت نسمة محجوب خلال برنامج "أصل الحكاية" عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم الذي يتناول لكوكب الشرق ، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية خاصة ومختلفة في مشوارها.

وكشفت نسمة عن مشاركتها في الفيلم بالأداء الصوتي، حيث تقدم خلال أحداثه 12 أغنية من أبرز أعمال أم كلثوم عبر مشوارها الفني، مشيرة الى أن هذه التجربة تعد محطة مهمة ومفصلية في مسيرتها، خاصة أن التحضير لها استمر لأكثر من عامين من العمل والتدريب المكثف.

وللمرة الأولى، كشفت نسمة محجوب عن صعوبات مشاركتها في فيلم "الست"، واستعدادها للعمل، كما تطرقت الى تفاصيل خاصة عن حياتها ومشوارها الفني، وكواليس تسجيل الأغاني داخل الفيلم.

كما أشادت بتجربتها في التعاون مع الموسيقار الكبير هشام نزيه، مؤكدة أن العمل معه أضاف لها الكثير على المستوى الفني والإنساني، وأن الأجواء داخل فريق العمل كانت مليئة بالاحتراف والشغف لتقديم عمل يليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.