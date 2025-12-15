تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

12 أغنية من أدائها.. نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها بفيلم "الست"

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:24
تحدثت النجمة نسمة محجوب عن كواليس مشاركتها بالأداء الصوتي في فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وإخراج مروان حامد.

 

وأعربت نسمة محجوب خلال برنامج "أصل الحكاية" عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية خاصة ومختلفة في مشوارها.

 

وكشفت نسمة عن مشاركتها في الفيلم بالأداء الصوتي، حيث تقدم خلال أحداثه 12 أغنية من أبرز أعمال أم كلثوم عبر مشوارها الفني، مشيرة الى أن هذه التجربة تعد محطة مهمة ومفصلية في مسيرتها، خاصة أن التحضير لها استمر لأكثر من عامين من العمل والتدريب المكثف.

 

وللمرة الأولى، كشفت نسمة محجوب عن صعوبات مشاركتها في فيلم "الست"، واستعدادها الطويل للعمل، كما تطرقت الى تفاصيل خاصة عن حياتها ومشوارها الفني، وكواليس تسجيل الأغاني داخل الفيلم.

 

كما أشادت بتجربتها في التعاون مع الموسيقار الكبير هشام نزيه، مؤكدة أن العمل معه أضاف لها الكثير على المستوى الفني والإنساني، وأن الأجواء داخل فريق العمل كانت مليئة بالاحتراف والشغف لتقديم عمل يليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

 

 

السيرة الذاتية

مروان حامد

كوكب الشرق

أم كلثوم

الشرق أم

منى زكي

الطويل

سعادة

