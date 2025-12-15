شيرين رضا بطلة كليب أبو الجديد

تشارك النجمة بشكل مميّز بالأبيض والأسود كبطلة لكليب "أبو" الجديد، والذي يحمل عنوان " الليل". وتُعَد هذه الأغنية عودةً لظهور كبطلة كليبات بعد ظهورها مع .

روّج المطرب "أبو" من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" لأغنيته الجديدة "بيجي الليل"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وظهرت بها شيرين رضا كبطلة بشكل مميّز وجذاب؛ حيث تم تصوير الأغنية بطابع كلاسيكي على طريقة أفلام الأبيض والأسود.

وقد علّق "أبو" على المقطع قائلاً: "أغنية بيجي الليل متوفرة الآن على جميع المنصات. استمتعوا".