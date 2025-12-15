لماذا ابتعدت هند صبري عن الساحة الفنية؟

كشفت النجمة ، في أحدث ظهور إعلامي لها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية على شاشة dmc، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين، بعد آخر أعمالها الدرامية "البحث عن علا".



وأوضحت صبري أن قرار الغياب كان واعيًا ومقصودًا، وجاء نتيجة ظروف شخصية وعائلية وصحية، مشيرة إلى أن السبب الأبرز تمثّل في مرض والدتها ووفاتها لاحقًا، ما دفعها إلى التفرغ الكامل لرعايتها خلال فترة مرضها، مؤكدة أنها لم تستطع التوفيق بين العمل والانشغال الفني ومرافقة والدتها في تلك المرحلة الصعبة.



كما كشفت عن سبب إضافي لابتعادها، وهو شعورها بحالة من الاحتراق النفسي (Burnout) نتيجة ضغط العمل المتواصل لسنوات، سواء كممثلة أو كمنتجة منفذة في أعمال كبرى، ما دفعها إلى التوقف لإعادة ترتيب أولوياتها واستعادة توازنها النفسي والمهني.



وأكدت صبري أنها فخورة بجميع الأعمال التي قدمتها قبل فترة التوقف، لكنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمتاع بالنجاح بسبب الإرهاق والظروف العائلية القاسية.



وعلى الصعيد العائلي، تحدثت هند صبري عن أسلوبها في تربية ابنتيها، مشيرة إلى سعيها الدائم لإيجاد توازن بين التربية الحديثة والطريقة الصارمة التي نشأت عليها، لا سيما في ما يتعلق بقيمة التفوق الدراسي، من دون فرض تجربتها الشخصية عليهما.



كما شددت على أهمية بناء علاقة صداقة مع بناتها لفهم جيل Z والتقرب من عالمهن واهتماماتهن، مؤكدة حرصها على مشاركتهن أنشطتهن الفنية والثقافية، حتى وإن تطلب ذلك متابعة نجوم جيلهن وحضور حفلاتهم.

