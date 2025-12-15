رشا شربتجي.. بين الإبداع الفني والوعي الإنساني

تواصل المخرجة رسم مسارها الإخراجي الخاص، الذي أصبح علامة فارقة في الدراما العربية، مع القدرة على تحويل الحكايات إلى ذاكرة حيّة تترك أثرًا طويلًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.



في حوار مع "فوشيا"، كشفت شربتجي أسرار نجاحاتها، ورؤيتها للدراما السورية، مع تسليط الضوء على مشاريعها الحالية والمستقبلية، موضحة أن تأجيل عرض مسلسلها الجديد "مطبخ المدينة" من 2025 إلى رمضان 2026 لا يؤثر على جودة العمل، موضحة أن التأجيل جاء لأسباب لوجستية خارجية. وأضافت أن التعامل مع الشائعات يكون دائمًا بالتجاهل إلا عند الحاجة لتصحيح المعلومة للصحافة.



وأكدت أن الشخصية في العمل الدرامي تُبنى على مواصفاتها وتطوراتها، وليس على الممثل فقط، وأن التغيير في الممثل لا يغير الجوهر، بل يضيف بصمته الخاصة.



وتشارك شربتجي في "النويلاتي" مع شقيقها المخرج يزن شربتجي، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على الإشراف الفني، فيما يتولى شقيقها الإخراج الأساسي. وأثنت على فريق العمل، بما في ذلك النجوم سامر المصري وديمة قندلفت ورائد صنديد، مؤكدة أن المشروع سيقدم تجربة فنية راقية. وردًا على انتقادات تكرار الأسماء في أعمالها، قالت شربتجي إن الانسجام الفني مع الممثلين يُتيح المغامرة والإبداع، ولا يشكل تكرارًا، معتبرة أن الثقة تفتح المجال لاستكشاف مناطق جديدة.



وذكرت شربتجي أن أعمال مثل "غزلان في غابة الذئاب" و"خمسة وخميسة" و"شرف فتح الباب" كانت محطات تحول في مسيرتها، وأن الدراما السورية قادرة على العودة إلى مكانتها البارزة في العالم العربي إذا استُغلت التحديات السابقة لتطوير الصناعة وفتح التعاون العربي، موكدة أن للفنان السوري مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعه، ويجب أن يكون صوتًا للتغيير الإيجابي. وحذرت من الانجرار وراء تصريحات غير مدروسة، مشددة على ضرورة الوعي الكامل بالتأثير الإعلامي للفنان.



كما أشارت إلى أن الأعمال الدرامية قادرة على تغيير الصورة النمطية عن المرأة في ، واعتبرت أن التغيير الحقيقي يبدأ من الأسرة والمدرسة، لكن الدراما تسرّع من عملية التغيير.



وأوضحت أن والدها، المخرج الكبير هشام شربتجي، كان مصدر إلهامها الأساسي في الماضي، بينما يستمد إلهامها اليوم من الأشخاص الذين يسعون لتقديم الأفضل ويجمعون بين الحب والإبداع في حياتهم وأعمالهم.

