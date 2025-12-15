تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

رشا شربتجي.. بين الإبداع الفني والوعي الإنساني

Lebanon 24
15-12-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1455498-639014111380388790.jfif
Doc-P-1455498-639014111380388790.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل المخرجة السورية رشا شربتجي رسم مسارها الإخراجي الخاص، الذي أصبح علامة فارقة في الدراما العربية، مع القدرة على تحويل الحكايات إلى ذاكرة حيّة تترك أثرًا طويلًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

في حوار مع "فوشيا"، كشفت شربتجي أسرار نجاحاتها، ورؤيتها للدراما السورية، مع تسليط الضوء على مشاريعها الحالية والمستقبلية، موضحة أن تأجيل عرض مسلسلها الجديد "مطبخ المدينة" من رمضان 2025 إلى رمضان 2026 لا يؤثر على جودة العمل، موضحة أن التأجيل جاء لأسباب لوجستية خارجية. وأضافت أن التعامل مع الشائعات يكون دائمًا بالتجاهل إلا عند الحاجة لتصحيح المعلومة للصحافة.

وأكدت أن الشخصية في العمل الدرامي تُبنى على مواصفاتها وتطوراتها، وليس على الممثل فقط، وأن التغيير في الممثل لا يغير الجوهر، بل يضيف بصمته الخاصة.

وتشارك شربتجي في "النويلاتي" مع شقيقها المخرج يزن شربتجي، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على الإشراف الفني، فيما يتولى شقيقها الإخراج الأساسي. وأثنت على فريق العمل، بما في ذلك النجوم سامر المصري وديمة قندلفت ورائد صنديد، مؤكدة أن المشروع سيقدم تجربة فنية راقية. وردًا على انتقادات تكرار الأسماء في أعمالها، قالت شربتجي إن الانسجام الفني مع الممثلين يُتيح المغامرة والإبداع، ولا يشكل تكرارًا، معتبرة أن الثقة تفتح المجال لاستكشاف مناطق جديدة.

وذكرت شربتجي أن أعمال مثل "غزلان في غابة الذئاب" و"خمسة وخميسة" و"شرف فتح الباب" كانت محطات تحول في مسيرتها، وأن الدراما السورية قادرة على العودة إلى مكانتها البارزة في العالم العربي إذا استُغلت التحديات السابقة لتطوير الصناعة وفتح آفاق التعاون العربي، موكدة أن للفنان السوري مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعه، ويجب أن يكون صوتًا للتغيير الإيجابي. وحذرت من الانجرار وراء تصريحات غير مدروسة، مشددة على ضرورة الوعي الكامل بالتأثير الإعلامي للفنان.

كما أشارت إلى أن الأعمال الدرامية قادرة على تغيير الصورة النمطية عن المرأة في المجتمع العربي، واعتبرت أن التغيير الحقيقي يبدأ من الأسرة والمدرسة، لكن الدراما تسرّع من عملية التغيير.

وأوضحت أن والدها، المخرج الكبير هشام شربتجي، كان مصدر إلهامها الأساسي في الماضي، بينما يستمد إلهامها اليوم من الأشخاص الذين يسعون لتقديم الأفضل ويجمعون بين الحب والإبداع في حياتهم وأعمالهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحضور السيدة الأولى.. متحف بيروت يعزز الإبداع والهوية الوطنية عبر الفن والتعليم
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
10 أدوات مجانية تقلب قواعد الإبداع الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء لسكاي نيوز عربية: أدعو أبناء السويداء للتحلي بالحكمة والوعي وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة أو التحريض
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يدعو أهالي اللاذقية إلى التحلي بالحكمة والوعي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع العربي

ديمة قندلفت

المستقبل

السورية

رمضان

سورية

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2025-12-15
Lebanon24
09:21 | 2025-12-15
Lebanon24
06:52 | 2025-12-15
Lebanon24
06:29 | 2025-12-15
Lebanon24
04:50 | 2025-12-15
Lebanon24
04:34 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24