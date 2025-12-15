تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
فنانة تتعرض للتحرش في الشارع… ما مصير المتهم؟
Lebanon 24
15-12-2025
|
09:21
أحالت
النيابة العامة
في مصر شابًا إلى
محكمة الجنايات
بتهمة التحرش بالفنانة ياسمينا المصري أثناء سيرها بمحيط مسكنها، بعد أن أثارت الواقعة ضجة كبيرة على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وكشفت الفنانة
المصرية
عن تعرضها للتحرش في أحد شوارع منطقة النزهة بمحافظة
القاهرة
، حيث قام المتهم بملامسة أجزاء من جسدها وعرض صور خادشة للحياء عليها، فحررت بلاغًا رسميًا لدى الشرطة طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وعقب متابعة البلاغ، تمكنت
الأجهزة الأمنية
من ضبط المتهم الذي أقر بالواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن الضحية فنانة معروفة. وقد أحيل المتهم إلى محكمة الجنح للفصل في الاتهامات الموجهة إليه.
يذكر أن آخر أعمال ياسمينا المصري كان مسلسل "أبو البنات" بطولة مصطفى شعبان، وتدور أحداثه حول فارس، صاحب معرض سيارات، الذي يواجه صراعًا مع أحد كبار رجال الأعمال بسبب ماضٍ مشترك في تجارة المخدرات، ما يدفعه للانتقال مع بناته للعيش في القاهرة، قبل أن تتصاعد الأحداث بخطف بناته الثلاث. وقد شارك في العمل نخبة من النجوم ومن إخراج رؤوف
عبد العزيز
وتأليف أحمد
عبد الفتاح
. (لها)
