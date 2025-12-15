تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
المرأة
جيسي عبدو تتألق بفستان أحمر أمام شجرة عيد الميلاد
Lebanon 24
15-12-2025
|
12:11
نشرت الممثلة
جيسي عبدو
صورة لها من أمام
شجرة عيد الميلاد
مزينة بأضواء وكرات ذهبية، مرتدية فستاناً أحمر أنيق مع جوارب طويلة وكعب عالي أسود، تعبيراً عن أجواء الفرح والاحتفال بمناسبة
عيد الميلاد
. وعلقت على الصورة بعبارة "
يا عيد
"، مما يعكس حماسها واستعدادها لموسم الأعياد والاحتفالات.
