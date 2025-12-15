جيسي عبدو تتألق بفستان أحمر أمام شجرة عيد الميلاد

نشرت الممثلة صورة لها من أمام مزينة بأضواء وكرات ذهبية، مرتدية فستاناً أحمر أنيق مع جوارب طويلة وكعب عالي أسود، تعبيراً عن أجواء الفرح والاحتفال بمناسبة . وعلقت على الصورة بعبارة " "، مما يعكس حماسها واستعدادها لموسم الأعياد والاحتفالات.

Advertisement