المرأة
صفاء سلطان تكشف عن مرض غامض يغيّر ملامح وجهها فجأة
Lebanon 24
16-12-2025
|
04:35
photos
أعلنت الفنانة
الأردنية
صفاء سلطان
عن تفاصيل إصابتها بمرض مفاجئ وغامض أصابها قبل أشهر، وأثر بشكل واضح على ملامح وجهها.
وقالت إنها فوجئت بانتفاخ ملحوظ في وجهها قبيل ظهورها على الهواء في برنامج «مع رابعة»، من دون أي تغيّر في وزنها أو مقاسات جسمها.
وبيّنت أنها لاحقًا أدركت إصابتها بما يُعرف بمرض «وجه القمر» أو «الوجه البدري»، وهو الاسم الشائع لمتلازمة كوشنج الناتجة عن الارتفاع المزمن لهرمون الكورتيزول في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الوجه واستدارته، وأحيانًا تراكم الدهون في أعلى الظهر وأسفل الرقبة.
وأشارت صفاء سلطان إلى أنها فضّلت الالتزام بالظهور على الهواء رغم التغيّر المفاجئ في ملامحها احترامًا لجمهورها.
ويترافق مرض «وجه القمر» مع أعراض أخرى مثل ارتفاع ضغط
الدم
، زيادة مستويات السكر في الدم، ترقق الجلد، ضعف العضلات، الاكتئاب، تشققات جلدية حمراء أو بنفسجية، إضافة إلى فرط نمو الشعر أو تساقطه، وقد تصل مضاعفاته إلى هشاشة العظام وبطء التئام الجروح في حال عدم تلقي العلاج.
ويُذكر أن صفاء سلطان كانت قد أعلنت سابقًا إصابتها بمرض حمى
البحر المتوسط
، وهو مرض وراثي يسبب نوبات متكررة من الالتهابات في البطن والصدر والمفاصل، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تتم متابعته طبيًا.
