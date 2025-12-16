تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بريجيت ماكرون تعتذر من الناشطات النسويات

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:38
 في أول تعليق لها على الجدل الذي أثارته تصريحاتها بحق ناشطات نسويات، قالت بريجيت ماكرون إنها «تأسف إذا كانت قد جرحت النساء الضحايا»، وذلك في مقابلة مع موقع Brut .

وأوضحت زوجة الرئيس الفرنسي أنها كانت تفكر «بالنساء الضحايا فقط»، مشيرة إلى أن كلامها كان ضمن إطار خاص وموجّهًا إلى «أربعة أشخاص»، ولم يكن معدًا للنشر.

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت تندم على تلك الكلمات، قالت: «لا يمكنني القول إنني أندم. أنا زوجة رئيس الجمهورية، لكنني قبل كل شيء أنا نفسي. وعندما أكون في وضع خاص، قد أعبّر عن نفسي بطريقة غير لائقة».

وأضافت أنها كانت تحاول طمأنة أبيتان بعد مقاطعة عرضه، قائلة: «كنت بحاجة إلى الطمأنة. أردت أن أطمئن، ربما بطريقة غير موفقة، لكن لم تكن لدي كلمات أخرى في تلك اللحظة»، مؤكدة حقها في الكلام والتفكير، ومشددة على أنها لم تكن تعلم أن الحديث كان مصوّرًا.

وأكدت بريجيت ماكرون، في المقابلة نفسها، التزامها دعم ضحايا العنف والتحرش، قائلة: «عندما يُطلب مني المساعدة في هذا المجال، أقدّمها دائمًا لأنه أولوية بالنسبة لي»، مع تفضيلها العمل بهدوء وبعيدًا عن الأضواء.

وأثارت تصريحاتها موجة تضامن واسعة مع الناشطات النسويات، حيث عبّرت العديد من الفنانات والشخصيات العامة عن دعمهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
