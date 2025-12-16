تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
قصة كريستينا بينغل تفضح إهمال أعراض النوبات القلبية لدى النساء
Lebanon 24
16-12-2025
|
04:47
أفادت تقارير طبية بأن أعراض النوبات القلبية لدى النساء غالبًا ما تُساءُ قراءتها أو تُهمل، بسبب اختلافها عن الأعراض الشائعة لدى الرجال، ما قد يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهن.
وتروي كريستينا بينغل تجربة امتدت لسنوات من المعاناة مع مشاكل قلبية، قوبلت بتشخيصات اعتبرتها حالات نفسية، إلى أن تبيّن لاحقًا أنها تعاني من خلل خطير في صمام القلب.
وتسلّط حالتها الضوء على ما يُعرف بـ«
الفجوة
الصحية بين الجنسين»، حيث لا تؤخذ شكاوى النساء الطبية بالجدية الكافية في كثير من الأحيان.
ويشير مختصون إلى أن النساء قد يعانين أعراضًا غير تقليدية للنوبات القلبية، مثل التعب الشديد، الغثيان، ضيق التنفس، آلام الظهر أو الفك، بدلًا من الألم الحاد في
الصدر
المرتبط عادةً بالرجال.
ودعت خبيرة الطب القائم على الفوارق بين الجنسين سابينه أورتيلت-بريجيوني إلى اعتماد مقاربة طبية أكثر وعيًا بهذه الاختلافات، مؤكدة أن تجاهلها يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج، ويزيد من معدلات الخطر والوفيات بين النساء.
