نادية الجندي تتقدم ببلاغ رسمي ضدّ فريال يوسف... ما السبب؟

ردت الفنانة على الأنباء المُتداولة حول تقدم الفنانة فريال يوسف ببلاغ رسمي ضدها، تتهمها فيه بالسب والقذف، في إطار خلافات سابقة بينهما، وأوضحت أنها هي من تقدمت ببلاغ ضدّ يوسف، لأنّ الأخيرة كانت شاركت معها في أحد أعمالها الفنية، لكنها كانت تتغيب عن مواعيد التصوير بشكل متكرّر".



وأضافت الجندي أنها لا تفهم السبب وراء محاولات فريال يوسف إخفاء حقيقة أنها غير ملتزمة، وقالت: "كانت ولا تزال تتصرف بالتزام في تعاوناتها مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي طوال مشوارها الفني ". (ارم نيوز)



Advertisement