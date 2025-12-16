تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

هيلدا خليفة تتألق في شوارع باريس وسط أجواء الميلاد

Lebanon 24
16-12-2025 | 09:32
Doc-P-1456052-639015001745761496.jpg
Doc-P-1456052-639015001745761496.jpg photos 0
شهدت شوارع باريس أجواءً احتفالية مميزة مع اقتراب موسم الأعياد، حيث ظهرت الإعلاميّة هيلدا خليفة تتجول وسط المدينة مرتدية طقمًا شتويًا باللون البني، مستمتعة بأجواء الميلاد وأضواء الشوارع والزينة البراقة.

وكانت شجرة الميلاد العملاقة في ساحة باريس حاضرة في الخلفية، ما أضاف لمسة ساحرة على المشهد. وعلق الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة خليفة، معبرين عن إعجابهم بأناقتها وروحها المرحة.
 
