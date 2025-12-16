تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المرأة

الجمال الطبيعي أم الاصطناعي.. أيهما يليق بنا؟

Lebanon 24
16-12-2025 | 10:19
يُعتبر الجمال من أبرز القيم التي يهتم بها الإنسان، لكنه يتخذ أشكالًا مختلفة بحسب الوسائل المستخدمة. الجمال الطبيعي يعتمد على الصفات الوراثية والعناية الذاتية الصحية مثل التغذية السليمة، الرياضة، والنوم الكافي، ويعكس صحة الجسم والنفس. يتميز هذا النوع من الجمال بالاستمرارية والثقة بالنفس دون الحاجة لتدخلات خارجية كبيرة.

في المقابل، الجمال الاصطناعي يشمل استخدام مستحضرات التجميل، العطور، الملابس، وأحيانًا العمليات التجميلية لتغيير المظهر الخارجي. يوفر هذا الجمال إمكانية تحقيق نتائج سريعة وملفتة، لكنه قد يكون مؤقتًا ويحتاج لصيانة مستمرة، كما قد يؤثر على الصحة إذا أسرف الشخص في استخدام المواد الكيميائية أو العمليات الجراحية.

يمكن القول إن الجمال الطبيعي يعكس الأصالة والصحة، بينما الجمال الاصطناعي يعكس الرغبة في تحسين المظهر ومواكبة المعايير الاجتماعية، والأفضل أن يكون هناك توازن بين الاثنين لتحقيق مظهر جذاب وصحي في الوقت نفسه.
 
