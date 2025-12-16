ذكرى ميلاد عزيزة أمير.. رائدة السينما المصرية وصانعة أول فيلم صامت

(اليوم السابع)

تحل، غدا الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة ، حيث ولدت فى 17 كانون الأول من عام 1901، اسمها الحقيقى مفيدة محمد غانم وتوفى والدها بعد ولادتها بأيام، وقضت طفولتها فى الإسكندرية، ثم انتقلت إلى حى والتحقت بالمدرسة لكنها لم تكمل تعليمها.أحبت عزيزة أمير الأدب والفن وترددت على المسارح واستوديوهات السينما، وخلال رحلتها إلى تعرفت على المخرج العالمى دافيدوارك جريفيت مؤسس السينما فى هوليود، وعرض عليها الظهور فى أحد أفلامه العالمية، إلا أنها عادت لمصر ولم تتمكن من المشاركة فى الفيلم.كانت عزيزة أمير نجمة مسرحية بعد تنقلها بين عدد من الفرق المسرحية منها فرقة الريحانى، صنعت أول فيلم مصرى باسم "ليلى" وكان أول فيلم مصرى صامت عام 1926 ونجح نجاحاً كبيراً، وبعده قدمت فيلم بنت النيل ولم تكتف بانتجه فقط بل قامت بإخراجه وعرض عام 1929.أنتجت ومثلت وكتبت وأخرجت وحتى مارست مهنة المونتاج كانت مؤسسة سينمائية مستقلة بذاتها فى بدايات صعبة لم يتجرأ احد ان يخوضها، أسست سينمائى أطلقت عليها اسم إيزيس وأنتجت نحو 25 فيلماً وفى بداية الثلاثينيات أنتجت وأخرجت فيلم "كفرى عن خطيئتك" ولم ينجح و توقفت عن الإنتاج لمدة 3 سنوات ثم عادت بفيلم "بسلامته عاوز يتجوز" مع نجيب الريحانى عام 1936، وبعدها قدمت العديد من الأعمال.