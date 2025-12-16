تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

المرأة والتحديات الاجتماعية المعاصرة

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:36
تواجه المرأة في العصر الحديث تحديات متزايدة، رغم التقدم الملحوظ في مجالات التعليم والعمل والحقوق. فما زالت تعاني في كثير من المجتمعات من التمييز وعدم تكافؤ الفرص، إضافة إلى ضغوط التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. كما تواجه تحديات تتعلق بالعنف، والصورة النمطية، والمشاركة المحدودة في مواقع القرار. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والتأثير الإيجابي، وأصبحت شريكًا أساسيًا في التنمية وبناء المجتمعات. إن دعم المرأة وتمكينها يظل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الإنساني.
