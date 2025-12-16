تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نساء العالم شبه غائبات… فقط 26% من الأخبار تذكرهن!

Lebanon 24
16-12-2025 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1456201-639015182507297929.jpg
Doc-P-1456201-639015182507297929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف تقرير مشروع الرصد الإعلامي العالمي 2025 أن النساء، رغم تمثلهن أكثر من نصف سكان العالم، يشكلن فقط 26% من موضوعات الأخبار في وسائل الإعلام المطبوعة والبث التلفزيوني والإذاعي، بزيادة طفيفة بنسبة 1% منذ آخر رصد في 2020. وفي المواقع الإخبارية المخصصة، تصل النسبة إلى 29% فقط.

ويشير التقرير إلى أن التقدم في تمثيل النساء في الأخبار خلال الثلاثين سنة الماضية كان ضئيلاً، رغم التزام الدول بالمنصات الدولية مثل إعلان بيجين بشأن المرأة والإعلام. ولا تزال الأصوات الرجالية تهيمن على مراكز السلطة كالمتحدثين والخبراء، بينما تظل الصور النمطية الجنسانية دون تحدٍ كبير، مع تغطية ضعيفة جدًا لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تمثل أقل من 2% من جميع الأخبار.

كما أظهر التقرير أن تمثيل النساء كصحفيات تحسن بمرور الوقت، لكن التقدم تباطأ بشكل ملحوظ، خاصة في الإعلام الرقمي.

وقالت ماريا أنخيلز سامبريو، رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي للصحفيين: "نحتاج لإعادة التفكير في استراتيجياتنا لتعزيز المساواة بين الصحفيات وموازنة حضور النساء في الأخبار، خاصة في ظل تأثيرات الجائحة وتصاعد الحكومات اليمينية المتطرفة".

ويحذر الاتحاد من ضرورة تغيير ثقافة المؤسسات الإعلامية وتبني سياسات حقيقية للمساواة بين الجنسين، مؤكدًا على أهمية احترام المبادئ الأخلاقية في الصحافة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم عدد النساء في السجون والمحكوم عليهن بالإعدام حول العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: نريد عالماً لا تكون فيه العقوبات أداة للسياسة الخارجية وعالماً لا يواجه فيه قتل وإبادة أطفال ونساء غزة بالصمت أو التبرير
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: السلام في شبه الجزيرة الكورية مهم للعالم أجمع
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: العالم يشهد تفاقما في الأزمات بسبب غياب المساءلة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي

وسائل الإعلام

اتحاد الدول

النساء في

الجائحة

التزام

الصحاف

باريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2025-12-16
Lebanon24
16:36 | 2025-12-16
Lebanon24
16:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:57 | 2025-12-16
Lebanon24
15:46 | 2025-12-16
Lebanon24
15:31 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24