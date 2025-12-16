نساء العالم شبه غائبات… فقط 26% من الأخبار تذكرهن!

كشف تقرير مشروع الرصد الإعلامي العالمي 2025 أن النساء، رغم تمثلهن أكثر من نصف سكان العالم، يشكلن فقط 26% من موضوعات الأخبار في المطبوعة والبث التلفزيوني والإذاعي، بزيادة طفيفة بنسبة 1% منذ آخر رصد في 2020. وفي المواقع الإخبارية المخصصة، تصل النسبة إلى 29% فقط.

ويشير التقرير إلى أن التقدم في تمثيل الأخبار خلال الثلاثين سنة الماضية كان ضئيلاً، رغم الدول بالمنصات الدولية مثل إعلان بيجين بشأن المرأة والإعلام. ولا تزال الأصوات الرجالية تهيمن على مراكز السلطة كالمتحدثين والخبراء، بينما تظل الصور النمطية الجنسانية دون تحدٍ كبير، مع تغطية ضعيفة جدًا لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تمثل أقل من 2% من جميع الأخبار.

كما أظهر التقرير أن تمثيل النساء كصحفيات تحسن بمرور الوقت، لكن التقدم تباطأ بشكل ملحوظ، خاصة في الإعلام الرقمي.

وقالت ماريا أنخيلز سامبريو، رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في للصحفيين: "نحتاج لإعادة التفكير في استراتيجياتنا لتعزيز المساواة بين الصحفيات وموازنة حضور النساء في الأخبار، خاصة في ظل تأثيرات وتصاعد الحكومات اليمينية المتطرفة".

ويحذر الاتحاد من ضرورة تغيير ثقافة المؤسسات الإعلامية وتبني سياسات حقيقية للمساواة بين الجنسين، مؤكدًا على أهمية احترام المبادئ الأخلاقية في الصحافة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي.