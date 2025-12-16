شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات دخولها إلى مصحة علاجية

وضعت الفنانة ، حداً للأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تدهور حالتها الصحية، ووجودها داخل مصحة بالقاهرة، فضلًا عن وجود حسام حبيب في تلك الرحلة العلاجية.

وقالت في بيانٍ عبر صفحتها على " ": "جمهوري الحبيب في جموع الوطن العربي.. أنا بخير الحمد لله وفي ، وكل الكلام اللي بيتم ترويجه على صفحات عن تدهور حالتي الصحيه كلام غير صحيح".

وتعتزم ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات، حسبما أشارت في بيانها، قائلة: "جارِ اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد مروجي هذه الشائعات السخيفة".