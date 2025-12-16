شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات دخولها إلى مصحة علاجية

وضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حداً للأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تدهور حالتها الصحية، ووجودها داخل مصحة علاجية بالقاهرة، فضلًا عن وجود حسام حبيب في تلك الرحلة العلاجية.
وقالت في بيانٍ عبر صفحتها على "فيسبوك": "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي.. أنا بخير الحمد لله وفي بيتي، وكل الكلام اللي بيتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحيه كلام غير صحيح".
وتعتزم شيرين، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات، حسبما أشارت في بيانها، قائلة: "جارِ اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد مروجي هذه الشائعات السخيفة".