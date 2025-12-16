تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات دخولها إلى مصحة علاجية

Lebanon 24
16-12-2025 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1456216-639015213963278880.webp
Doc-P-1456216-639015213963278880.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

وضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حداً للأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تدهور حالتها الصحية، ووجودها داخل مصحة علاجية بالقاهرة، فضلًا عن وجود حسام حبيب في تلك الرحلة العلاجية.

وقالت في بيانٍ  عبر صفحتها على "فيسبوك": "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي.. أنا بخير الحمد لله وفي بيتي، وكل الكلام اللي بيتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحيه كلام غير صحيح".

وتعتزم شيرين، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات، حسبما أشارت في بيانها، قائلة: "جارِ اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد مروجي هذه الشائعات السخيفة".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شقيق شيرين عبد الوهاب يحسم الخلاف حول العقد مع محمد الشاعر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تجدد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعمر الـ91 عاماً... بريجيت باردو تنفي شائعات وفاتها
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

السوشيال ميديا

عبد الوهاب

شيرين عبد

فيسبوك

علاجية

الغالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2025-12-16
Lebanon24
16:36 | 2025-12-16
Lebanon24
16:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:57 | 2025-12-16
Lebanon24
15:46 | 2025-12-16
Lebanon24
14:45 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24