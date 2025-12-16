نجلاء بدر تكشف وصيتها الشخصية: "أريد أن أدفن بجوار والدي"

في تصريحات صادمة ومؤثرة خلال استضافتها في برنامج "Mirror" مع الإعلامي ، كشفت الفنانة عن وصيتها الشخصية فيما يتعلق بنهاية حياتها، مؤكدة رغبتها في أن تُدفن بجوار والدها فقط، دون كتابة لقب "الفنانة" على قبرها، معتبرة أن القيمة الحقيقية تكمن في الإنسان واسمه وليس الشهرة أو الألقاب.

وأكدت نجلاء أنها تصالحت مع فكرة الرحيل، وترغب أن تكون نهايتها مرتبطة بأسرتها وجذورها بعيدًا عن الأضواء، مستذكرة اللحظات الأخيرة مع والدها الذي كان على يقين بقرب أجله.

كما تحدثت عن رفض والدها في السابق التحاقها بمعهد السينما حفاظًا على مستقبلها، ما دفعها لدراسة الإعلام، واستعرضت تجربتها مع التلقيح الصناعي والفشل الذي واجهته، مؤكدة أن الإنجاب رزق من الله وأنها اقتنعت بالإرادة الإلهية في كل شيء.

وفي جانب آخر، كشفت نجلاء عن عملها الخيري السري، حيث تكفلت بعدد من الأيتام عبر دور أيتام دون ظهور إعلامي مباشر، مؤكدة حرصها على الالتزام بالجانب الشرعي في مسألة التبني.

وعلى الصعيد الفني، شاركت نجلاء بدر مؤخرًا في مسلسل " "، الذي لاقى استحسان الجمهور والنقاد، وتجسد فيه شخصية "علا" ضمن قصة مليئة بالغموض والصراعات العائلية.