ما هو سر الحفاظ على شعر ناعم بعد الكيراتين؟

يُعد علاج الكيراتين من أكثر العلاجات شيوعًا لفرد الشعر وتقليل الهيشان، لكنه لا يعتمد فقط على جودة المنتج أو مهارة المختص، بل يعتمد بشكل كبير على العناية بالشعر بعد الجلسة. وتكثر الأسئلة حول موعد غسل الشعر بعد الكيراتين.

وحسب مجلة Marie Claire، أكد خبراء العناية بالشعر أن معظم أنواع الكيراتين التقليدية تتطلب الانتظار من 48 إلى 72 ساعة قبل غسل الشعر، حتى يتم تثبيت الكيراتين داخل ألياف الشعر. وأي تعرّض مبكر للماء قد يقلل من فعالية العلاج ويعيد تموّج الشعر مرة أخرى. بينما بعض أنواع الكيراتين الحديثة أو ما يُعرف بـ"الكيراتين السريع" تسمح بالغسل بعد 24 ساعة فقط، أو حتى في نفس اليوم، ما يجعل الالتزام بتعليمات المنتج والمختص أمرًا ضروريًا.

وحذر الخبراء من غسل الشعر قبل انتهاء المدة المحددة، لأنه قد يؤدي إلى:

تقليل مدة ثبات الكيراتين

عودة الهيشان والتموجات

تفاوت ملمس الشعر بين الجذور والأطراف

عدم الحصول على النتيجة المرجوة

وبعد مرور فترة الانتظار وغسل الشعر لأول مرة، يُنصح باستخدام شامبو خالٍ من السلفات والملح، واستخدام بلسم وماسك مخصصين للشعر المعالج بالكيراتين، مع تجنب الغسل اليومي والحرارة العالية وحماية الشعر من ماء البحر والكلور.

وبشكل عام، الالتزام بالتعليمات الصحيحة بعد الكيراتين هو العامل الأساسي للحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه لأطول فترة ممكنة، إذ تعتبر العناية الجيدة بعد العلاج سر النتيجة المثالية.