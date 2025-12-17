كارول سماحة تتحدث عن أصعب مراحل حياتها: الاستسلام للحزن ليس خيارًا

قالت النجمة ، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان السينمائي، إن الإنسان مهما قست عليه ظروف الحياة يجب ألا ينكسر، مؤكدة أنها بطبعها امرأة قوية، وذلك تعليقًا على قدرتها على الوقوف على المسرح ومواجهة الحياة في ذروة حزنها على زوجها الراحل، المنتج الدكتور .

وأضافت أن التفاؤل ومواجهة الصعاب جزء من تكوين اللبنانيين، مشيرة إلى أن الاستمرار في الحياة رغم الألم ليس أمرًا سهلًا، لكنها شعرت بضرورة أن تكون قوية بما يكفي لتكون قدوة لابنتها.

واحتفلت كارول سماحة مؤخرًا بحصولها على جائزة الفن والصمود في ، ضمن حفل Femmes, on vous aime، بحضور في . وعبّرت عن تأثرها بالجائزة عبر حسابها على موقع إنستغرام، قائلة إن هذا التكريم يُعد تذكيرًا بكل التحديات التي شكّلت مسيرتها الفنية والإنسانية.

وفي سياق فني آخر، فاجأت كارول سماحة جمهورها بإعلان تشويقي قصير كشفت فيه عن تعاون فني مرتقب مع الموسيقار اللبناني الراحل . وأوضحت أنها حرصت على إبقاء المشروع سرّيًا حتى اللحظات الأخيرة، ليكون مفاجأة لمحبيها ومحبي أعمال ، مؤكدة أن العمل سيبصر النور قريبًا.

ويجمع هذا التعاون بين الهوية الفنية الخاصة بكارول سماحة والبصمة الإبداعية المميزة لزياد الرحباني، في عمل يُنتظر أن يحمل روحًا جديدة ويضيف قيمة نوعية إلى الساحة الفنية والعربية.

وفي أول ظهور إعلامي لها بعد رحيل زوجها المفاجئ قبل عدة أشهر، أكدت كارول سماحة أنها وجدت نفسها مضطرة للوقوف من جديد من أجل تربية ابنتها، مشددة على أن الاستسلام للحزن والانكسار ليس خيارًا.

وأشارت إلى أن زوجها كان يتمسك بالأمل في الشفاء، رغم إحساسه الداخلي بصعوبة تجاوز المرض، لافتة إلى متانة علاقتها بعائلتها واستقرارها بعد وفاته.

وعن قرارها استئناف تقديم المسرحية الغنائية بعد تأجيلها بسبب الوفاة، أوضحت أنها اتخذت قرار المواجهة رغم الألم، غير آبهة بآراء الآخرين، مؤكدة أن الجمهور لم يكن على دراية بحجم المعاناة التي عاشتها خلال فترة مرض زوجها وملازمتها له في المستشفى.

وأضافت أنها كانت تُهيئ نفسها نفسيًا خلف الكواليس، وتحاول الفصل بين مشاعرها الشخصية وأدائها الفني، مشيرة إلى أن تصفيق الجمهور المتواصل عند صعودها إلى المسرح دفعها إلى إيقافه خشية الانهيار.

وختمت كارول سماحة حديثها بالإشارة إلى فقدانها المفاجئ لوالدها عام 1996، حيث وقفت على المسرح بعد أيام قليلة من رحيله، مؤكدة أنها لا تحب الغرق في الحزن، وأن الحياة علمتها أن الحزن المفرط يُنهك الجسد، مضيفة أن من يعتقد أنها لم تبكِ على فراق زوجها لا يدرك عمق الألم الذي عاشته. (اليوم السابع)