المرأة
عن طريق الخطأ.. نجمة شهيرة تكشف انها تناولت حبوب هلوسة! (صورة)
Lebanon 24
18-12-2025
|
00:50
photos
تحدثت النجمة الأميركية
جينيفر لورانس
عن تفاصيل تناولها أدوية بوصفة طبية أثناء تصوير أعمال سينمائية، وما ترتب عليها من صعوبات في مواقع التصوير.
وقالت لورانس، الحاصلة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 35 عامًا، إنه في عام 2017 كانت تستعد لتصوير فيلم التجسس Red Sparrow، تناولت حبة ظنّت أنها منوّمة، لكنها اكتشفت لاحقًا أنها تناولت دواء "أديرال" بدلًا من ذلك.
وأشارت لورانس خلال ظهورها في برنامج Actors on Actors إلى أنها لم تتمكن من النوم طوال تلك الليلة، قائلة: "لم أنم طوال الليل، وكنت آخذ حمّامات ساخنة وأشعر بالهلع، لأنني لست شخصًا قادرًا على العمل من دون نوم".
وتابعت: "ثم كان عليّ أن أنطق عبارة senate arms services committee بلكنة روسية في أثناء التصوير، وكان الأمر مرهقًا للغاية".
وأشارت إلى أن هذه الواقعة لم تكن الوحيدة، إذ سبقها بخمسة أعوام حادث آخر، عندما تناولت دواء "أمبين" عن طريق الخطأ، بعدما اعتقدت أنه دواء مختلف، وذلك أثناء تصوير فيلم
the hunger games
: Catching Fire.
وقالت لورانس إنها اضطرت في ذلك اليوم إلى تصوير مشهد رقص في حفلة الكابيتول إلى جانب الممثل الراحل فيليب
سيمور
هوفمان
، رغم تأثير الدواء عليها، مضيفةً: "كنت أُعاني من الهلوسة".
وتابعت لورانس أن الممثلة
إليزابيث
بانكس أبدت انزعاجًا واضحًا من تصرفاتها خلال التصوير، موضحةً: "ربما لم تكن تعلم أنني كنت تحت تأثير أمبين، لكنني ظللت أكرر أسئلتي للمخرج
فرانسيس لورانس
: انتظر، ماذا يعني هذا؟ وماذا يعني ذاك؟".
