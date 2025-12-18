تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

عن طريق الخطأ.. نجمة شهيرة تكشف انها تناولت حبوب هلوسة! (صورة)

Lebanon 24
18-12-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1456768-639016411796552365.jpg
Doc-P-1456768-639016411796552365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت النجمة الأميركية جينيفر لورانس عن تفاصيل تناولها أدوية بوصفة طبية أثناء تصوير أعمال سينمائية، وما ترتب عليها من صعوبات في مواقع التصوير.

وقالت لورانس، الحاصلة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 35 عامًا، إنه في عام 2017 كانت تستعد لتصوير فيلم التجسس Red Sparrow، تناولت حبة ظنّت أنها منوّمة، لكنها اكتشفت لاحقًا أنها تناولت دواء "أديرال" بدلًا من ذلك.
 
 
 
وأشارت لورانس خلال ظهورها في برنامج Actors on Actors إلى أنها لم تتمكن من النوم طوال تلك الليلة، قائلة: "لم أنم طوال الليل، وكنت آخذ حمّامات ساخنة وأشعر بالهلع، لأنني لست شخصًا قادرًا على العمل من دون نوم".

وتابعت: "ثم كان عليّ أن أنطق عبارة senate  arms services committee بلكنة روسية في أثناء التصوير، وكان الأمر مرهقًا للغاية".

وأشارت إلى أن هذه الواقعة لم تكن الوحيدة، إذ سبقها بخمسة أعوام حادث آخر، عندما تناولت دواء "أمبين" عن طريق الخطأ، بعدما اعتقدت أنه دواء مختلف، وذلك أثناء تصوير فيلم the hunger games: Catching Fire.

وقالت لورانس إنها اضطرت في ذلك اليوم إلى تصوير مشهد رقص في حفلة الكابيتول إلى جانب الممثل الراحل فيليب سيمور هوفمان، رغم تأثير الدواء عليها، مضيفةً: "كنت أُعاني من الهلوسة".

وتابعت لورانس أن الممثلة إليزابيث بانكس أبدت انزعاجًا واضحًا من تصرفاتها خلال التصوير، موضحةً: "ربما لم تكن تعلم أنني كنت تحت تأثير أمبين، لكنني ظللت أكرر أسئلتي للمخرج فرانسيس لورانس: انتظر، ماذا يعني هذا؟ وماذا يعني ذاك؟".

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طفل تناول عددًا من حبوب منع الحمل عن طريق الخطأ.. وهذا ما حدث له!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة مروعة.. مقتل نجمة شهيرة عن عمر 21 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. أُصيب برصاصة برأسه عن طريق الخطأ
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في الهرمل
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24

the hunger games

فرانسيس لورانس

جينيفر لورانس

إليزابيث

فرانسيس

أوسكار

هوفمان

سيمور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-18
Lebanon24
23:00 | 2025-12-17
Lebanon24
16:00 | 2025-12-17
Lebanon24
15:29 | 2025-12-17
Lebanon24
13:59 | 2025-12-17
Lebanon24
10:39 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24