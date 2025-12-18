تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد انتشار صور لهما في لبنان.. سينتيا خليفة تكشف حقيقة علاقتها بهذا النجم المصري

Lebanon 24
18-12-2025 | 02:13
بعد انتشار أخبار مؤخرا بشأن ارتباطها بالفنان المصري أحمد فهمي عقب مشاركتها له في مسلسل "ابن النادي" الذي عرض خلال الفترة الماضية، إثر نشرها صورًا لهما معًا على حسابها على "إنستغرام" خلال تواجده في لبنان لقضاء إجازته، ردت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة على الشائعات.
 
 
 
 
 
 
 
وقالت سينتيا في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في القاهرة لحضور حفل منصة شاهد: "كل الكلام ده مش حقيقي أحمد أخويا وصديقي ولما نزلنا صور مع بعض في لبنان كان في إجازة في بلدتي واستقبلته عادي".

يُذكر أن سينتيا خليفة تتواجد منذ سنوات في مصر حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية. 


