بعد انتشار صور لهما في لبنان.. سينتيا خليفة تكشف حقيقة علاقتها بهذا النجم المصري

بعد انتشار مؤخرا بشأن ارتباطها بالفنان المصري عقب مشاركتها له في مسلسل "ابن النادي" الذي عرض خلال الفترة الماضية، إثر نشرها صورًا لهما معًا على حسابها على "إنستغرام" خلال تواجده في لقضاء إجازته، ردت الممثلة على الشائعات.

وقالت سينتيا في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في لحضور حفل منصة شاهد: "كل الكلام ده مش حقيقي أحمد أخويا وصديقي ولما نزلنا صور مع بعض في لبنان كان في إجازة في بلدتي واستقبلته عادي".



يُذكر أن سينتيا تتواجد منذ سنوات في مصر حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية.



