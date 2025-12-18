تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي.. هذا ما فعلته ياسمين عبد العزيز

Lebanon 24
18-12-2025 | 04:35
اعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" تصدر حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي منصات المشاهدة والوصول الى 107 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.

وعبرت ياسمين في منشورها عن سعادتها بهذا النجاح حيث نشرت عدداً من الصور لتصدرها ترندات بعض الدول العربية لأيام عدة متتالية، وعلقت على إحداها قائلة: "الحمد لله ربنا يديمها نعمة".

وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ياسمين وربطوها بتصريحات طليقها الفنان أحمد العوضي الأخيرة بأنه رقم واحد في مصر والأعلى أجراً والأكثر مشاهدة، مؤكدين ان ياسمين أثبتت أنها الأكثر مشاهدة في الوطن العربي من دون ان تعلن ذلك بشكل مباشر، وأنها تركت الأمر للجمهور ليكتشف حقيقة من يتصدر الترند بالفعل وليس بالكلام.


