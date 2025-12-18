بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي.. هذا ما فعلته ياسمين عبد العزيز

اعلنت الفنانة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" تصدر حلقتها مع الإعلامية منصات المشاهدة والوصول الى 107 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.



وعبرت ياسمين في منشورها عن سعادتها بهذا النجاح حيث نشرت عدداً من الصور لتصدرها ترندات بعض لأيام عدة متتالية، وعلقت على إحداها قائلة: "الحمد لله ربنا يديمها نعمة".



وتداول بعض نشطاء منشورات ياسمين وربطوها بتصريحات طليقها الفنان الأخيرة بأنه رقم واحد في مصر والأعلى أجراً والأكثر مشاهدة، مؤكدين ان ياسمين أثبتت أنها الأكثر مشاهدة في الوطن العربي من دون ان تعلن ذلك بشكل مباشر، وأنها تركت الأمر للجمهور ليكتشف حقيقة من يتصدر بالفعل وليس بالكلام.







