"اتخذت قراراً سيئاً تلك الليلة".. السيدة "الخائنة" تخرج عن صمتها لأول مرة

كسرت مديرة الموارد البشرية السابقة في شركة "أسترونومر"، كريستين كابوت، صمتها بعد أشهر من انتشار مقطع مصوّر يُظهرها في لقطة رومانسية مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة آندي خلال حفل لفرقة كولدبلاي في مدينة .



وفي حديث لصحيفة " تايمز" الأميركية، قالت كابوت إنها اتخذت "قرارا سيئا تلك الليلة، شربت بعض المشروبات الكحولية، ورقصت وتصرفت بشكل غير لائق مع مديري، وقد تحمّلت المسؤولية وخسرت مسيرتي المهنية بسبب ذلك".

وأوضحت أنها تعرّضت لحملة تشهير واسعة عبر الإنترنت، وسخرية من شخصيات عامة، كما تلقت أكثر من 60 تهديدا بالقتل.



وأضافت أن علاقتها ببايرون بدت "سيئة للغاية" نظرا لمنصبيهما داخل الشركة، قائلة: "أنا مديرة الموارد البشرية، وهو الرئيس التنفيذي، الأمر بدا فاضحا للغاية".