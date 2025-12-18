تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
"اتخذت قراراً سيئاً تلك الليلة".. السيدة "الخائنة" تخرج عن صمتها لأول مرة
Lebanon 24
18-12-2025
|
08:37
photos
كسرت مديرة الموارد البشرية السابقة في شركة "أسترونومر"، كريستين كابوت، صمتها بعد أشهر من انتشار مقطع مصوّر يُظهرها في لقطة رومانسية مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة آندي
بايرون
خلال حفل لفرقة كولدبلاي في مدينة
بوسطن
.
وفي حديث لصحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية، قالت كابوت إنها اتخذت "قرارا سيئا تلك الليلة، شربت بعض المشروبات الكحولية، ورقصت وتصرفت بشكل غير لائق مع مديري، وقد تحمّلت المسؤولية وخسرت مسيرتي المهنية بسبب ذلك".
وأوضحت أنها تعرّضت لحملة تشهير واسعة عبر الإنترنت، وسخرية من شخصيات عامة، كما تلقت أكثر من 60 تهديدا بالقتل.
وأضافت أن علاقتها ببايرون بدت "سيئة للغاية" نظرا لمنصبيهما داخل الشركة، قائلة: "أنا مديرة الموارد البشرية، وهو الرئيس التنفيذي، الأمر بدا فاضحا للغاية".
