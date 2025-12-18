تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

إجراءات قانونية تطال ملكة جمال مصر.. ما القصة؟

Lebanon 24
18-12-2025 | 09:43
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الفنانة الصاعدة إيرينا يسري، ملكة جمال مصر 2025، وذلك لأنها تعمل بدون تصريح، وهذا بعد مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال.
 
وأصدرت النقابة بيانا رسميا شددت فيه على رفضها القاطع مشاركة أي شخص في الأعمال الفنية دون الحصول على تصريح مسبق منها، التزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة. وأوضحت أن الشركة المنتجة للمسلسل خالفت هذه اللوائح بتعاقدها مع إيرينا يسري، في أولى تجاربها التمثيلية، دون استصدار التصريح اللازم لمزاولة المهنة.

وكلّفت نقابة المهن التمثيلية المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إيرينا يسري على خلفية ممارسة التمثيل بالمخالفة للقانون، كما قررت مقاضاة شركات الإنتاج التي تعاملت معها، وذلك حفاظاً على حقوق أعضاء النقابة، وتأكيداً لتطبيق مبدأ سيادة القانون وتنظيم العمل في الوسط الفني.

كما شددت النقابة على استمرارها في تطبيق إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات مماثلة، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للمهنة وحماية العاملين بها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات مستقبلية.
