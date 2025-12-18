تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

انجلينا جولي إلى نساء العالم: الوعي ينقذ الأرواح

Lebanon 24
18-12-2025 | 16:55
وجّهت النجمة العالمية أنجلينا جولي رسالة إلى نساء العالم دعت فيها إلى رفع الوعي بسرطان الثدي وأهمية الوقاية المبكرة، مستعيدة تجربتها الشخصية مع المرض.

وتُعرف أنجلينا جولي بتوظيف شهرتها لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بصحة المرأة. وخلال الساعات الماضية، لفتت الأنظار بعدما كشفت للمرة الأولى عن ندوب العملية الجراحية التي خضعت لها عام 2013، حين قررت استئصال ثدييها كإجراء وقائي بعد أن فقدت والدتها بسبب سرطان الثدي.

وأكدت جولي، البالغة من العمر 50 عامًا، أن مشاركتها لهذه الندوب تأتي بهدف نشر الوعي، مشيرة إلى أنها تشارك قصتها مع ملايين النساء اللواتي يعانين أو يواجهن مخاطر الإصابة بالمرض.

كما شددت على ضرورة إتاحة الفحوصات الجينية لجميع النساء وبأسعار معقولة، خصوصًا اللواتي لديهن عوامل خطر واضحة، للوقاية وتفادي الإصابة.

