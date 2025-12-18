تجنبي هذه الأخطاء السبع في المكياج!

حذّر خبراء تجميل من مجموعة أخطاء شائعة في تطبيق المكياج قد تؤدي إلى إبراز علامات التقدّم في العمر بدل إخفائها، مؤكدين أن المكياج الثقيل أو غير المناسب لطبيعة البشرة قد يمنح مظهرًا متعبًا ويُبرز الخطوط الدقيقة.

وأشار الخبراء حسب مجلة Marie Claire إلى أن استخدام كريم أساس كثيف أو مطفي بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى الكونسيلر الفاتح جدًا والبودرة الزائدة، من أبرز الأخطاء التي تُظهر التجاعيد وتُفقد البشرة إشراقتها. كما أن الحواجب الداكنة أو الحادة، والآيلاينر السميك أسفل ، قد يجعل الملامح قاسية ويُبرز الهالات.

وأضافوا أن اختيار ألوان داكنة جدًا أو تركيبات جافة لأحمر الشفاه، إلى جانب إهمال البلاشر أو وضعه في مكان غير صحيح، يسهم في سحب ملامح الوجه للأسفل ويُفقده الحيوية.

وأكد الخبراء أن المكياج الشبابي يعتمد على الخفة والترطيب واختيار الدرجات المناسبة، مع التركيز على تعزيز الملامح الطبيعية بدل إخفائها بالكامل، للحصول على إطلالة أكثر نضارة وشبابًا.