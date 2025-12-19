بعد انتشار أخبار عن تعرّضها لوعكة صحية.. هذا ما كشفته الفنانة الشهيرة

بعد تداول عن تعرّضها لوعكة صحية أدت الى دخولها المستشفى، قامت الفنانة لوسي بنفي كل ما تردد، مشددة في تصريحات صحافية على انها بخير وبصحة جيدة ولم تتعرّض لأي أزمات صحية".

وقالت لوسي: "أنا تمام وزي الفل وصحّتي كويسة وموجودة في منزلي، وأنا حالياً بصوّر فيلم، وإن شاء الله داخلة مسلسل قريب هاكشف تفاصيله قريب، وبإذن الله هايكون في المقبل".



وكانت أخبار قد تردّدت على بعض المواقع تؤكد وجود لوسي في أحد المستشفيات، منذ أيام عدة، وذلك إثر تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة استوجبت دخولها المستشفى.





