Najib Mikati
بعد انتشار أخبار عن تعرّضها لوعكة صحية.. هذا ما كشفته الفنانة الشهيرة

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:37
بعد تداول أخبار عن تعرّضها لوعكة صحية أدت الى دخولها المستشفى، قامت الفنانة المصرية لوسي بنفي كل ما تردد، مشددة في تصريحات صحافية على انها بخير وبصحة جيدة ولم تتعرّض لأي أزمات صحية".
 
 
 
 
 
وقالت لوسي: "أنا تمام وزي الفل وصحّتي كويسة وموجودة في منزلي، وأنا حالياً بصوّر فيلم، وإن شاء الله داخلة مسلسل قريب هاكشف تفاصيله قريب، وبإذن الله هايكون في رمضان المقبل".

وكانت أخبار قد تردّدت على بعض المواقع تؤكد وجود لوسي في أحد المستشفيات، منذ أيام عدة، وذلك إثر تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة استوجبت دخولها المستشفى.



بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة.. وهكذا نعاه زملاؤه (صورة)
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
