إلقاء القبض على نجمة "ذا فويس"... والسبب؟

كشفت تقارير إعلامية أن نجمة أحد المواسم السابقة من برنامج " " قد أُلقي القبض عليها بموجب مذكرة توقيف بتهمة القتل غير العمد الناتج من حادث سير.

وأفادت شرطة غودليتسفيل في ولاية تينيسي لموقع TMZ بوجود مذكرة توقيف صادرة بحق كاتا هاي، من مقاطعة في ولاية تينيسي الأميركية، وقد ألقت السلطات في أوكلاهوما القبض عليها فجر الأربعاء الماضي.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة أوساج في أوكلاهوما، بأن أحد نوابه ألقى القبض عليها في منزلها بالمقاطعة بناءً على مذكرة التوقيف الصادرة من تينيسي.

وتُحتجز كاتا هاي حالياً في سجن مقاطعة أوساج في باهوسكا، أوكلاهوما، وسيُطلب منها المثول أمام قاضي يوم الاثنين المقبل للتوقيع على تنازل عن حقها في .

ووفقاً للسجلات الإلكترونية، فإن كاتا - واسمها الحقيقي كاتا هودلستون - لديها قضية قيادة تحت تأثير مفتوحة - وهي القضية الثانية لها - في مقاطعة ديفيدسون. كما وُجّهت إليها تهمة مغادرة مكان حادث سير أسفر عن أضرار مادية تُقدر بأكثر من 1500 دولار، بالإضافة إلى تهمة القيادة مع وجود مشروب كحولي مفتوح في السيارة. وقد سُجلت المخالفة في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُخالف فيها كاتا هاي القانون. فقد قضت أشهراً عدة في السجن عام 2022 بعد اعترافها بالتحرش الجنسي بفتى يبلغ من العمر 16 عاماً عندما كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها.

وتشتهر كاتا هاي بوصولها إلى قائمة أفضل 20 متسابقاً في برنامج "ذا فويس" عام 2016.