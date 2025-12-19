زينة مكّي تستمتع بجمال الطبيعة في أجواء هادئة

نشرت الممثلة زينة مكّي صورة عبر حسابها الرسمي على ، تظهر فيها وسط بستان من أشجار في أجواء طبيعية هادئة ومشرقة.وأظهرت الصورة زينة وهي ترتدي ملابس مناسبة للرحلات الخارجية، مع بنطلون ضيق طويل وحذاء طويل أسود، وتعكس الصورة جوًا من والاسترخاء تحت أشعة الشمس وسط الطبيعة الخلابة.علقت زينة على الصورة باستخدام رموز تعبيرية تعكس المحبة والتألق، في رسالة ضمنية عن حبها للطبيعة وروحها الإيجابية.وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بجمال الصورة وروحها المليئة بالهدوء والطبيعة.