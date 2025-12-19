تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

زينة مكّي تستمتع بجمال الطبيعة في أجواء هادئة

Lebanon 24
19-12-2025 | 14:14
نشرت الممثلة زينة مكّي صورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وسط بستان من أشجار الزيتون في أجواء طبيعية هادئة ومشرقة.

وأظهرت الصورة زينة وهي ترتدي ملابس مناسبة للرحلات الخارجية، مع بنطلون ضيق طويل وحذاء طويل أسود، وتعكس الصورة جوًا من الصفاء والاسترخاء تحت أشعة الشمس وسط الطبيعة الخلابة.

علقت زينة على الصورة باستخدام رموز تعبيرية تعكس المحبة والتألق، في رسالة ضمنية عن حبها للطبيعة وروحها الإيجابية.

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بجمال الصورة وروحها المليئة بالهدوء والطبيعة.
 
