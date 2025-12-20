تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نجمة "ذا فويس" 2026 في قبضة الشرطة.. هذا ما فعلته

Lebanon 24
20-12-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1457765-639018257160579089.avif
Doc-P-1457765-639018257160579089.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اعتقال نجمة أحد المواسم السابقة من برنامج "ذا فويس" بموجب مذكرة توقيف بتهمة القتل غير العمد الناتج من حادث سير.
 
 
وأفادت شرطة غودليتسفيل في ولاية تينيسي الأميركية لموقع TMZ بوجود مذكرة توقيف صادرة بحق كاتا هاي، من مقاطعة ديفيدسون في ولاية تينيسي الأميركية، وقد ألقت السلطات في أوكلاهوما القبض عليها فجر يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة أوساج في أوكلاهوما، بأن أحد نوابه ألقى القبض عليها في منزلها بالمقاطعة بناءً على مذكرة التوقيف الصادرة من تينيسي.

وتُحتجز كاتا هاي حالياً في سجن مقاطعة أوساج في باهوسكا، أوكلاهوما، وسيُطلب منها المثول أمام قاضي المحكمة الجزئية يوم الاثنين المقبل للتوقيع على تنازل عن حقها في الاستئناف.

وتشتهر كاتا هاي بوصولها إلى قائمة أفضل 20 متسابقاً في برنامج "ذا فويس" عام 2016.
 
 
 
 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلقاء القبض على نجمة "ذا فويس"... والسبب؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف: هذا ما فعلته ضربات أميركا بـ"النووي"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحريضها على الفجور.. البلوغر الشهيرة بقبضة الأمن مُجددا هذا ما فعلته!
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة الجزئية

الاستئناف

المقاطعة

ديفيدسون

ذا فويس

حكمت ال

سي ال

ديفي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2025-12-20
Lebanon24
23:55 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
Lebanon24
14:14 | 2025-12-19
Lebanon24
12:36 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24