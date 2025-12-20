تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
نجمة "ذا فويس" 2026 في قبضة الشرطة.. هذا ما فعلته
Lebanon 24
20-12-2025
|
04:02
photos
تم اعتقال نجمة أحد المواسم السابقة من برنامج "
ذا فويس
" بموجب مذكرة توقيف بتهمة القتل غير العمد الناتج من حادث سير.
وأفادت شرطة غودليتسفيل في ولاية تينيسي الأميركية لموقع TMZ بوجود مذكرة توقيف صادرة بحق كاتا هاي، من مقاطعة
ديفيدسون
في ولاية تينيسي الأميركية، وقد ألقت السلطات في أوكلاهوما القبض عليها فجر يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد مكتب شرطة مقاطعة أوساج في أوكلاهوما، بأن أحد نوابه ألقى القبض عليها في منزلها بالمقاطعة بناءً على مذكرة التوقيف الصادرة من تينيسي.
وتُحتجز كاتا هاي حالياً في سجن مقاطعة أوساج في باهوسكا، أوكلاهوما، وسيُطلب منها المثول أمام قاضي
المحكمة الجزئية
يوم الاثنين المقبل للتوقيع على تنازل عن حقها في
الاستئناف
.
وتشتهر كاتا هاي بوصولها إلى قائمة أفضل 20 متسابقاً في برنامج "ذا فويس" عام 2016.
