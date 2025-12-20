نجمة "ذا فويس" 2026 في قبضة الشرطة.. هذا ما فعلته

تم اعتقال نجمة أحد المواسم السابقة من برنامج " " بموجب مذكرة توقيف بتهمة القتل غير العمد الناتج من حادث سير.

وأفادت شرطة غودليتسفيل في ولاية تينيسي الأميركية لموقع TMZ بوجود مذكرة توقيف صادرة بحق كاتا هاي، من مقاطعة في ولاية تينيسي الأميركية، وقد ألقت السلطات في أوكلاهوما القبض عليها فجر يوم الأربعاء الماضي.



وأفاد مكتب شرطة مقاطعة أوساج في أوكلاهوما، بأن أحد نوابه ألقى القبض عليها في منزلها بالمقاطعة بناءً على مذكرة التوقيف الصادرة من تينيسي.



وتُحتجز كاتا هاي حالياً في سجن مقاطعة أوساج في باهوسكا، أوكلاهوما، وسيُطلب منها المثول أمام قاضي يوم الاثنين المقبل للتوقيع على تنازل عن حقها في .



وتشتهر كاتا هاي بوصولها إلى قائمة أفضل 20 متسابقاً في برنامج "ذا فويس" عام 2016.