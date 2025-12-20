تعرّضت لخطأ طبي نتيجة حقن الفيلر… هذا ما حصل مع ممثلة معروفة!

كشفت الممثلة جيهان قمري عن خضوعها مؤخراً لعملية تجميل، مشيرة إلى تعرضها لخطأ طبي نتيجة حقن .





وحلت جيهان قمري ضيفة على برنامج "كلام الناس" الّذي تقدمه الإعلامية ياسمين، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.





وعن خضوعها لعملية تجميل قالت: "عملت عملية تجميل من شهرين ونص، وفي فترة كان عندي اكتئاب وكنت عايزة أغير حاجة، كان عندي مشكلة حقنت حقنة فيلر غلط والموضوع ده مؤذي جدا، الدكتور حقن لي فيلر دائم عند الجيوب الأنفية، والدكتور الأخير فتح لي من تحت عيني ونضف لي كل الفيلر، والعملية كانت ناجحة واتبسطت برد فعل الناس".





وتابعت: "أنا عملت العملية ببنج موضعي، وروحت بعد 3 ساعات، وبعد 10 أيام كأن مفيش حاجة، وده بالرغم أن والدتي كان رافضة من خوفها عليا".

