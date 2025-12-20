من بين العمالقة سطعت… كيف صنعت سمية الألفي أيقونة "نورهان"

رغم تنوّع الأدوار وتعدّد الشخصيات التي قدّمتها الفنانة سمية الألفي منذ بداياتها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بقيت شخصية "الأميرة نورهان" في مسلسل ليالي الحلمية (1989) العلامة الأبرز التي رسّخت حضورها في الذاكرة الجماعية، حتى بات الجمهور يلقّبها بـ"البرنسيسة".



ومع الإعلان عن وفاتها، اليوم السبت، عاد هذا الدور الأيقوني إلى الواجهة، بوصفه محطة مفصلية في مسيرتها، إذ أطلت عبر الجزء الثاني من العمل الملحمي الأبرز في تاريخ الدراما العربية. قدّمت الألفي زوجة سليم البدري بأداء هادئ وأنيق، خالٍ من المبالغة، ما جعل الشخصية قريبة ومقنعة، بعيدة عن كليشيهات التعالي المرتبطة بسيدات القصور.



أسهمت ملامحها الرصينة وجمالها الكلاسيكي في ترسيخ صورة "الأميرة" من دون افتعال، سواء في الأزياء أو الإلقاء، فحضرت برزانة وحكمة لافتتين، وحافظت على صدق أدائي منح الشخصية بعداً إنسانياً واضحاً.



سطوع بين

على الرغم من ازدحام العمل بأسماء ثقيلة قدّمت أدواراً خالدة—من صلاح السعدني بدور "العمدة سليمان غانم"، إلى في "نازك هانم السلحدار"، و"يحيى الفخراني" في "سليم باشا البدري"—تمكّنت الألفي من تثبيت حضورها، حتى إن كثيرين سمّوا بناتهم "نورهان" تيمّناً بها.



عالج المسلسل صراع الطبقات بين قيمٍ أصيلة وأخرى طارئة ترى المال معياراً وحيداً، متتبّعاً التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر من منتصف القرن العشرين حتى التسعينيات، لتبقى "نورهان" واحدة من أكثر شخصياته رسوخاً وتأثيراً.

