تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

من بين العمالقة سطعت… كيف صنعت سمية الألفي أيقونة "نورهان"

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1457854-639018513098065415.jpg
Doc-P-1457854-639018513098065415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم تنوّع الأدوار وتعدّد الشخصيات التي قدّمتها الفنانة المصرية سمية الألفي منذ بداياتها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بقيت شخصية "الأميرة نورهان" في مسلسل ليالي الحلمية (1989) العلامة الأبرز التي رسّخت حضورها في الذاكرة الجماعية، حتى بات الجمهور يلقّبها بـ"البرنسيسة".

ومع الإعلان عن وفاتها، اليوم السبت، عاد هذا الدور الأيقوني إلى الواجهة، بوصفه محطة مفصلية في مسيرتها، إذ أطلت عبر الجزء الثاني من العمل الملحمي الأبرز في تاريخ الدراما العربية. قدّمت الألفي زوجة سليم باشا البدري بأداء هادئ وأنيق، خالٍ من المبالغة، ما جعل الشخصية قريبة ومقنعة، بعيدة عن كليشيهات التعالي المرتبطة بسيدات القصور.

أسهمت ملامحها الرصينة وجمالها الكلاسيكي في ترسيخ صورة "الأميرة" من دون افتعال، سواء في الأزياء أو الإلقاء، فحضرت برزانة وحكمة لافتتين، وحافظت على صدق أدائي منح الشخصية بعداً إنسانياً واضحاً.

سطوع بين العمالقة
على الرغم من ازدحام العمل بأسماء ثقيلة قدّمت أدواراً خالدة—من صلاح السعدني بدور "العمدة سليمان غانم"، إلى صفية العمري في "نازك هانم السلحدار"، و"يحيى الفخراني" في "سليم باشا البدري"—تمكّنت الألفي من تثبيت حضورها، حتى إن كثيرين سمّوا بناتهم "نورهان" تيمّناً بها.

عالج المسلسل صراع الطبقات بين قيمٍ أصيلة وأخرى طارئة ترى المال معياراً وحيداً، متتبّعاً التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر من منتصف القرن العشرين حتى التسعينيات، لتبقى "نورهان" واحدة من أكثر شخصياته رسوخاً وتأثيراً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن أنه استهدف مصنع "ستافرولين" في منطقة "ستافروبول كراي" الروسية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
12 أغنية من أدائها.. نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها بفيلم "الست"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

المرأة

العمالقة

المصرية

العمري

سانيا

مصرية

العلا

السعد

حلمي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-20
Lebanon24
12:52 | 2025-12-20
Lebanon24
12:00 | 2025-12-20
Lebanon24
10:19 | 2025-12-20
Lebanon24
07:10 | 2025-12-20
Lebanon24
04:02 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24