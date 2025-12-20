"أيام اللولو" يعيد صباح إلى المسرح بصوت ألين لحود

كشفت الفنانة كواليس تجسيدها شخصية الفنانة الراحلة صباح في المسرحي أيام اللولو، الذي قُدِّم تكريمًا لمسيرتها الفنية تزامنًا مع شهر ميلادها ووفاتها في تشرين الثاني الماضي.



وأطلت بعباءة "الشحرورة"، مقدّمة الشخصية غناءً وتمثيلاً، في عرض حصد إشادات نقدية وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، انطلق من مسرح وامتدّ إلى منصات التواصل الاجتماعي.



وفي تصريحات خاصة، وصفت لحود التجربة بأنها "حلم تحقق"، مؤكدة فخرها بالمشاركة في تكريم اسم بحجم صباح، ومشيرة إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير شجّعها على الأمل بتقديم عروض إضافية مستقبلًا.



وقالت إن تجسيد شخصية الشحرورة شكّل تجربة إنسانية خاصة، إذ استلهمت من مسيرتها وقوة الإرادة والقدرة على تجاوز الصعاب، معتبرة أن هذه القيم ساعدتها على تقديم الدور بصدق وتوازن.



وفي سياق آخر، أشادت لحود بالعرض المسرحي إنتاج محلي، الذي شارك فيه و"عمار شلق"، واصفة العمل بأنه يجمع بين السخرية والألم، ومعتبرة أن أداء الممثلين كان لافتًا.



كما كشفت عن إعادة وضع صوتها على أغنية "النصف"، شارة مسلسل الطائر المكسور، من كلمات الشاعرة الراحلة مها ، موضحة أن الخطوة جاءت بدعوة من نجلها يوسف وبتوصية منها قبل وفاتها، وهو ما وصفته بلحظة فخر وسعادة كبيرة.

