بعد نجاح "شباب امرأة"… غادة عبد الرازق تعتذر عن عمل جديد

أعلنت الفنانة اعتذارها عن المشاركة في مسلسل عاليا، الذي كان مُقررًا عرضه في موسم 2026، والذي كان سيجمعها بالمؤلف أيمن سلامة والمخرج أحمد حسن، ضمن إطار اجتماعي تشويقي.



ويأتي هذا القرار بعد نجاحها اللافت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل شباب امرأة، من تأليف وإخراج أحمد حسن، حيث قدّمت شخصية "شفاعات" التاجرة المتسلطة التي تستغل شابًا ريفيًا بسيطًا، في عمل حظي بتفاعل واسع.



سينمائيًا، شاركت غادة مؤخرًا في فيلم إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، من تأليف أحمد وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول شاب يعود إلى مصر للاستقرار، قبل أن تنقلب حياته بعد حادث غامض يكشف أسرارًا إجرامية خطيرة.



ويُنتظر أن تعلن غادة عبد الرازق قريبًا عن خطواتها الدرامية المقبلة بعد انسحابها من السباق الرمضاني لعام 2026.

