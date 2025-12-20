تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بعد نجاح "شباب امرأة"… غادة عبد الرازق تعتذر عن عمل جديد
Lebanon 24
20-12-2025
|
15:29
photos
0
أعلنت الفنانة
المصرية
غادة عبد الرازق
اعتذارها عن المشاركة في مسلسل عاليا، الذي كان مُقررًا عرضه في موسم
رمضان
2026، والذي كان سيجمعها بالمؤلف أيمن سلامة والمخرج أحمد حسن، ضمن إطار اجتماعي تشويقي.
ويأتي هذا القرار بعد نجاحها اللافت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل شباب امرأة، من تأليف
محمد سليمان
عبد المالك
وإخراج أحمد حسن، حيث قدّمت شخصية "شفاعات" التاجرة المتسلطة التي تستغل شابًا ريفيًا بسيطًا، في عمل حظي بتفاعل واسع.
سينمائيًا، شاركت غادة
عبد الرازق
مؤخرًا في فيلم
أحمد وأحمد
إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، من تأليف أحمد
درويش
وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول شاب يعود إلى مصر للاستقرار، قبل أن تنقلب حياته بعد حادث غامض يكشف أسرارًا إجرامية خطيرة.
ويُنتظر أن تعلن غادة عبد الرازق قريبًا عن خطواتها الدرامية المقبلة بعد انسحابها من السباق الرمضاني لعام 2026.
Advertisement
