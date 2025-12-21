رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها

غيّب الموت صباح السبت الفنانة ، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفًا صدمة واسعة في الوسط الفني وجمهورها في مصر والدول العربية. تُعد الراحلة من أبرز نجمات السينما المصرية، وقد ابتعدت عن الأضواء في السنوات الأخيرة، وكان آخر ظهور لها على الشاشة في فيلم "تلك الأيام" عام 2010.



على الرغم من مرضها، حرصت سمية الألفي على دعم نجلها الفنان ، حيث ظهرت قبل نحو شهرين في كواليس فيلمه الأخير "سفاح التجمع"، وسط استقبال حافل من فريق العمل وتفاعل كبير من الجمهور.







تم اكتشاف إصابتها بالسرطان عام 2017، حيث تأثرت بسرطان الثدي والغدد اللمفاوية، وخضعت لعمليات جراحية وعلاجات مكثفة في وأميركا وألمانيا على مدار ست سنوات. وعلى الرغم من هذه المعاناة، ظلت داعمة لعائلتها وأعمالها الفنية بشكل مستمر.



ترك رحيل سمية الألفي فراغًا كبيرًا في السينما المصرية، إذ سيظل جمهورها يتذكر أعمالها الفنية المميزة ومواقفها الإنسانية، خاصة دعمها الدائم لعائلتها في أصعب الظروف.