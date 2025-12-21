تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها

Lebanon 24
21-12-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1458054-639019096159063016.jpeg
Doc-P-1458054-639019096159063016.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت صباح السبت الفنانة المصرية سمية الألفي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفًا صدمة واسعة في الوسط الفني وجمهورها في مصر والدول العربية. تُعد الراحلة من أبرز نجمات السينما المصرية، وقد ابتعدت عن الأضواء في السنوات الأخيرة، وكان آخر ظهور لها على الشاشة في فيلم "تلك الأيام" عام 2010.

على الرغم من مرضها، حرصت سمية الألفي على دعم نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، حيث ظهرت قبل نحو شهرين في كواليس فيلمه الأخير "سفاح التجمع"، وسط استقبال حافل من فريق العمل وتفاعل كبير من الجمهور.
 



تم اكتشاف إصابتها بالسرطان عام 2017، حيث تأثرت بسرطان الثدي والغدد اللمفاوية، وخضعت لعمليات جراحية وعلاجات مكثفة في سويسرا وأميركا وألمانيا على مدار ست سنوات. وعلى الرغم من هذه المعاناة، ظلت داعمة لعائلتها وأعمالها الفنية بشكل مستمر.

ترك رحيل سمية الألفي فراغًا كبيرًا في السينما المصرية، إذ سيظل جمهورها يتذكر أعمالها الفنية المميزة ومواقفها الإنسانية، خاصة دعمها الدائم لعائلتها في أصعب الظروف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
من بين العمالقة سطعت… كيف صنعت سمية الألفي أيقونة "نورهان"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد الفيشاوي

الدول العربية

سمية الألفي

الفيشاوي

ألمانيا

المصرية

سويسرا

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:48 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:17 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-21
Lebanon24
04:38 | 2025-12-21
Lebanon24
02:48 | 2025-12-21
Lebanon24
01:17 | 2025-12-21
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20
Lebanon24
15:29 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24