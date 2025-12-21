تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
المرأة
رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:24
غيّب الموت صباح السبت الفنانة
المصرية
سمية الألفي
، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفًا صدمة واسعة في الوسط الفني وجمهورها في مصر والدول العربية. تُعد الراحلة من أبرز نجمات السينما المصرية، وقد ابتعدت عن الأضواء في السنوات الأخيرة، وكان آخر ظهور لها على الشاشة في فيلم "تلك الأيام" عام 2010.
على الرغم من مرضها، حرصت سمية الألفي على دعم نجلها الفنان
أحمد الفيشاوي
، حيث ظهرت قبل نحو شهرين في كواليس فيلمه الأخير "سفاح التجمع"، وسط استقبال حافل من فريق العمل وتفاعل كبير من الجمهور.
تم اكتشاف إصابتها بالسرطان عام 2017، حيث تأثرت بسرطان الثدي والغدد اللمفاوية، وخضعت لعمليات جراحية وعلاجات مكثفة في
سويسرا
وأميركا وألمانيا على مدار ست سنوات. وعلى الرغم من هذه المعاناة، ظلت داعمة لعائلتها وأعمالها الفنية بشكل مستمر.
ترك رحيل سمية الألفي فراغًا كبيرًا في السينما المصرية، إذ سيظل جمهورها يتذكر أعمالها الفنية المميزة ومواقفها الإنسانية، خاصة دعمها الدائم لعائلتها في أصعب الظروف.
أحمد الفيشاوي
الدول العربية
سمية الألفي
الفيشاوي
ألمانيا
المصرية
سويسرا
مصرية
