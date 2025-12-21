بسمة بوسيل تقاضي عرّافة.. ما علاقة طليقها تامر حسني؟

أعلنت الفنانة عن مقاضاة العرافة "كابي " واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بسبب نشرها شائعات وادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بطليقها الفنان وخضوعه لعملية استئصال جزئي من الكلى في الشهر الماضي.



وأكد فريق الدفاع أن التصريحات المصوّرة الصادرة عن "كابي عبد الله" تضمنت جريمة السب والقذف والتشهير بحق بسمة بوسيل، بالإضافة إلى إشاعات غير صحيحة تمس سمعتها، وتستهدف أيضًا نساء ، الأمر الذي استدعى تحريك دعوى جنائية ضدها وكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب.



وفي سياق متصل، حرصت بسمة بوسيل على دعم طليقها تامر حسني، وطمأنة جمهوره حول حالته الصحية، مؤكدة أنه "بخير وسيستمر في التحسن".

Advertisement