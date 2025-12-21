تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بسمة بوسيل تقاضي عرّافة.. ما علاقة طليقها تامر حسني؟

Lebanon 24
21-12-2025 | 04:38
أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عن مقاضاة العرافة "كابي عبد الله" واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بسبب نشرها شائعات وادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بطليقها الفنان تامر حسني وخضوعه لعملية استئصال جزئي من الكلى في الشهر الماضي.

وأكد فريق الدفاع أن التصريحات المصوّرة الصادرة عن "كابي عبد الله" تضمنت جريمة السب والقذف والتشهير بحق بسمة بوسيل، بالإضافة إلى إشاعات غير صحيحة تمس سمعتها، وتستهدف أيضًا نساء المغرب، الأمر الذي استدعى تحريك دعوى جنائية ضدها وكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب.

وفي سياق متصل، حرصت بسمة بوسيل على دعم طليقها تامر حسني، وطمأنة جمهوره حول حالته الصحية، مؤكدة أنه "بخير وسيستمر في التحسن".
بسمة بوسيل

تامر حسني

بسمة بوسي

عبد الله

بسمة بو

المغرب

بوسي

ال ج

