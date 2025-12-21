تحدّثت الفنانة للمرة الأولى عن أمرٍ يتعلّق بوفاة والديها ودلال ، وقالت إنّ "قلبها لم يكن مطمئنًا أثناء ولم تكن تفكر في نفسها بقدر ما كانت تخشى على حياة والديها بسبب سنهما".



وأضافت في تصريحات صحافيّة، أنها "توقفت عن العمل قبل إقرار الحظر رسميًّا خوفًا عليهما حتى لا تلتقط العدوى وتصيبهما بها، وهو ما كان يشكل هاجسًا مخيفًا بالنسبة إليها طوال الوقت، بسبب ضعف المناعة لدى كبار السنّ".



وكشفت أنها "كانت تغلق عليهما غرفتهما بنفسها حتى لا يخرجا وتراقبهما عن كثب، لكن الله شاء أن يصابا بالوباء رغم كل هذه الإجراءات والمحاذير، لأن عمرهما كان انتهى". (ارم نيوز)

