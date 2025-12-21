تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أُصيبا بـ"كورونا"... إيمي سمير غانم تكشف للمرّة الأولى ذكريات مؤلمة عن وفاة والديها
Lebanon 24
21-12-2025
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّثت الفنانة
المصرية
إيمي سمير غانم
للمرة الأولى عن أمرٍ يتعلّق بوفاة والديها
سمير غانم
ودلال
عبد العزيز
، وقالت إنّ "قلبها لم يكن مطمئنًا أثناء
وباء كورونا
ولم تكن تفكر في نفسها بقدر ما كانت تخشى على حياة والديها بسبب سنهما".
وأضافت في تصريحات صحافيّة، أنها "توقفت عن العمل قبل إقرار الحظر رسميًّا خوفًا عليهما حتى لا تلتقط العدوى وتصيبهما بها، وهو ما كان يشكل هاجسًا مخيفًا بالنسبة إليها طوال الوقت، بسبب ضعف المناعة لدى كبار السنّ".
وكشفت أنها "كانت تغلق عليهما غرفتهما بنفسها حتى لا يخرجا وتراقبهما عن كثب، لكن الله شاء أن يصابا بالوباء رغم كل هذه الإجراءات والمحاذير، لأن عمرهما كان انتهى". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
21/12/2025 21:23:07
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
Lebanon 24
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
21/12/2025 21:23:07
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
21/12/2025 21:23:07
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
21/12/2025 21:23:07
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دلال عبد العزيز
إيمي سمير غانم
وباء كورونا
عبد العزيز
سمير غانم
ارم نيوز
دلال عبد
المصرية
قد يعجبك أيضاً
ممثلة قديرة عن حبيبها: "بشيل عيونو إذا اطلع على غيري"
Lebanon 24
ممثلة قديرة عن حبيبها: "بشيل عيونو إذا اطلع على غيري"
07:12 | 2025-12-21
21/12/2025 07:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيل إيدك"... إعلاميّة بارزة تنفعل على أحد مُعجبيها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"شيل إيدك"... إعلاميّة بارزة تنفعل على أحد مُعجبيها شاهدوا ما حصل (فيديو)
05:42 | 2025-12-21
21/12/2025 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسمة بوسيل تقاضي عرّافة.. ما علاقة طليقها تامر حسني؟
Lebanon 24
بسمة بوسيل تقاضي عرّافة.. ما علاقة طليقها تامر حسني؟
04:38 | 2025-12-21
21/12/2025 04:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها
Lebanon 24
رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها
03:24 | 2025-12-21
21/12/2025 03:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيّق أظهر مفاتنها.. هيفاء وهبي ترقص بدلع على الطريقة الخليجية (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيّق أظهر مفاتنها.. هيفاء وهبي ترقص بدلع على الطريقة الخليجية (فيديو)
02:48 | 2025-12-21
21/12/2025 02:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:12 | 2025-12-21
ممثلة قديرة عن حبيبها: "بشيل عيونو إذا اطلع على غيري"
05:42 | 2025-12-21
"شيل إيدك"... إعلاميّة بارزة تنفعل على أحد مُعجبيها شاهدوا ما حصل (فيديو)
04:38 | 2025-12-21
بسمة بوسيل تقاضي عرّافة.. ما علاقة طليقها تامر حسني؟
03:24 | 2025-12-21
رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها
02:48 | 2025-12-21
بفستان ضيّق أظهر مفاتنها.. هيفاء وهبي ترقص بدلع على الطريقة الخليجية (فيديو)
01:17 | 2025-12-21
تدهور الحالة الصحية لوريثة عرش النرويج.. والقصر الملكي يوضح التفاصيل
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24