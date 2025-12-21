تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بصيحة الفرو الفاخرة.. نجوى كرم تنسق فستانها الضيق

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1458247-639019496112243676.jpeg
Doc-P-1458247-639019496112243676.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت النجمة نجوى كرم، حفلاً جماهيرياً ضخماً على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل لافت من الجمهور الذي امتلأت به المدرجات، في أمسية أكدت من جديد مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الغناء العربي.

وتألقت "شمس الأغنية العربية" بفستان من المخمل الفخم باللون الرمادي الساحر بتصميم ضيق ومجسم يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق،واختارت التصميم المميز من مجموعة المصمم اللبناني رامي قاضي، وتميز التصميم بقصته المفتوحة عند منطقة الصدر مع تطريزات فضية لافتة في منتصف الفستان على شكل ريشة، وينسدل عند الورك بزمزمات بارزة وبتنورة طويلة وأنيقة.

وأكملت النجمة اللبنانية إطلالتها الأنيقة بقفازات طويلة من نفس اللون وخامة الفستان، مع وشاح حول كتفيها من الفرو الرمادي الفاخر، واكتفت بالتزين بأقراط كبيرة الحجم تناسب الإطلالة، وهو ما منحها رونقاً خاصاً وجمالاً مبهراً يناسب الحفل الضخم في الرياض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... أين ستُحيي نجوى كرم حفل رأس السنة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الوصاية الأميركية على لبنان خطيرة وهي توجّه العدوان فإسرائيل تنسق القصف مع الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأبيض الأنيق.. هبة نور تتألق بملابس ضيقة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد عبده

اللبنانية

محمد عبد

نجوى كرم

الرمادي

الرياض

محمد ع

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-21
Lebanon24
09:45 | 2025-12-21
Lebanon24
07:12 | 2025-12-21
Lebanon24
05:42 | 2025-12-21
Lebanon24
04:38 | 2025-12-21
Lebanon24
03:24 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24