المرأة
بصيحة الفرو الفاخرة.. نجوى كرم تنسق فستانها الضيق
Lebanon 24
21-12-2025
|
12:31
أحيت النجمة
نجوى كرم
، حفلاً جماهيرياً ضخماً على مسرح
محمد عبده
أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل لافت من الجمهور الذي امتلأت به المدرجات، في أمسية أكدت من جديد مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الغناء العربي.
وتألقت "شمس الأغنية العربية" بفستان من المخمل الفخم باللون
الرمادي
الساحر بتصميم ضيق ومجسم يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق،واختارت التصميم المميز من مجموعة المصمم اللبناني رامي قاضي، وتميز التصميم بقصته المفتوحة عند منطقة
الصدر
مع تطريزات فضية لافتة في منتصف الفستان على شكل ريشة، وينسدل عند الورك بزمزمات بارزة وبتنورة طويلة وأنيقة.
وأكملت النجمة
اللبنانية
إطلالتها الأنيقة بقفازات طويلة من نفس اللون وخامة الفستان، مع وشاح حول كتفيها من الفرو الرمادي الفاخر، واكتفت بالتزين بأقراط كبيرة الحجم تناسب الإطلالة، وهو ما منحها رونقاً خاصاً وجمالاً مبهراً يناسب الحفل الضخم في
الرياض
.
