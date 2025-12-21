تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في الشتاء.. مكونات تعتني بالبشرة

Lebanon 24
21-12-2025 | 23:00
يمكن لفصل الشتاء أن يكون مرهقاً للبشرة بسبب برودة الهواء في الخارج وجفافه في الداخل، هذه التغييرات الموسمية تفرض إجراء تعديلات في روتين العناية بالبشرة وفي اختيار المكونات التي تدخل في تركيبة مستحضرات العناية بها.

حيث تحتاج البشرة خلال هذا الموسم إلى الترطيب، والحماية، والتغذية، والترميم.
المكونات المرطبة
يعتبر الترطيب أساس أي روتين فعال للعناية بالبشرة في فصل الشتاء، فمع انخفاض درجات الحرارة وفقدان البشرة للرطوبة، يصبح استخدام مكونات تعيد ترطيبها وتؤمن لها الحماية أمراً ضرورياً، ومن أبرز المكونات المرطبة في هذا المجال:

• حمض الهيالورونيك: هو مرطب فعال يعمل على جذب الماء إلى البشرة، ويحتفظ بما يصل إلى 1000 ضعف وزنه من الرطوبة. وهو يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة ورطبة طوال اليوم.

• الغليسيرين: هو مكون استثنائي يجذب الماء إلى سطح الجلد، مما يوفر تأثيراً مهدئاً ومرطباً.
• اليوريا: تُعرف اليوريا بخصائصها المقشرة والمرطبة. وهي تساعد على تنعيم البشرة الجافة مع تعزيز مستويات ترطيبها.

المكونات المرممة
مع انخفاض درجات حرارة الطقس، يعمل حاجز البشرة الطبيعي بجهد مضاعف لحمايتها من برد الشتاء والحفاظ على رطوبتها. إلا أن الظروف المناخية قد تضعف هذا الحاجز، مما يؤدي إلى ظهور علامات الجفاف، والتحسس على الجلد. لذلك يعتبر اختيار مكونات تساهم في ترميم حاجز البشرة أمراً بالغ الأهمية.

• السيراميدات: تعمل هذه الدهون على ربط خلايا الجلد ببعضها مما يساعد في إصلاح حاجزها الطبيعي والحفاظ عليه. كما أنها تمنع فقدان الرطوبة وتحمي من المهيجات البيئية.

• السكوالين: هو زيت خفيف الوزن مشتق من النباتات، يحاكي الزهم الطبيعي للبشرة، ويحافظ على ترطيبها كما يعزز نعومتها دون أن يثقلها.

• النياسيناميد: يعرف أيضاً باسم الفيتامين B3. وهو منتج متعدد الفوائد يعمل على تهدئة البشرة وتقوية حاجزها كما يحسن ملمسها بشكل عام مما يجعله مثالياً للبشرة الحساسة في فصل الشتاء.

• البانتينول (البروفيتامين B5): يتمتع بخصائص مهدئة ومرطبة بالعمق. وهو يعزز قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.
 
