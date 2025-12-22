قال عنها "ست كبيرة".. رضوى الشربيني تُهاجم فنانا شهيرا

هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني .



ونشرت الشربيني عبر حسابها على " " رسالة ساخرة على تصريحات قالت فيها: "لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليّ ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا".



وجاءت حرب التصريحات بين العوضي والشربيني على خلفية هجومها عليه بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة في تصريحاته حول أنه أصبح النجم الأعلى أجراً في الدراما المصرية والأكثر مشاهدة، رغم أن ياسمين، حسب وجهة نظر الشربيني، سبب كبير في نجاحه.



وكان العوضي، علّق خلال حلقته مع الإعلامية في برنامجها "صاحبة السعادة" على تصريحات الشربيني، قائلا: "كل الاحترام والتقدير لها، ست بركة وطيبة".



Advertisement