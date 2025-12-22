تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

قال عنها "ست كبيرة".. رضوى الشربيني تُهاجم فنانا شهيرا

Lebanon 24
22-12-2025 | 03:17
هاجمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني أحمد العوضي

ونشرت الشربيني عبر حسابها على "فيسبوك" رسالة ساخرة على تصريحات العوضي قالت فيها: "لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليّ ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا".

وجاءت حرب التصريحات بين العوضي والشربيني على خلفية هجومها عليه بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز في تصريحاته حول أنه أصبح النجم الأعلى أجراً في الدراما المصرية والأكثر مشاهدة، رغم أن ياسمين، حسب وجهة نظر الشربيني، سبب كبير في نجاحه.

وكان العوضي، علّق خلال برومو حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على تصريحات الشربيني، قائلا: "كل الاحترام والتقدير لها، ست بركة وطيبة".
