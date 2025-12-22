تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
قال عنها "ست كبيرة".. رضوى الشربيني تُهاجم فنانا شهيرا
Lebanon 24
22-12-2025
|
03:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجمت الإعلامية
المصرية
رضوى الشربيني
أحمد العوضي
.
ونشرت الشربيني عبر حسابها على "
فيسبوك
" رسالة ساخرة على تصريحات
العوضي
قالت فيها: "لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليّ ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا".
وجاءت حرب التصريحات بين العوضي والشربيني على خلفية هجومها عليه بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة
ياسمين عبد العزيز
في تصريحاته حول أنه أصبح النجم الأعلى أجراً في الدراما المصرية والأكثر مشاهدة، رغم أن ياسمين، حسب وجهة نظر الشربيني، سبب كبير في نجاحه.
وكان العوضي، علّق خلال
برومو
حلقته مع الإعلامية
إسعاد يونس
في برنامجها "صاحبة السعادة" على تصريحات الشربيني، قائلا: "كل الاحترام والتقدير لها، ست بركة وطيبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
22/12/2025 15:05:57
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
22/12/2025 15:05:57
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟
Lebanon 24
هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟
22/12/2025 15:05:57
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
Lebanon 24
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
22/12/2025 15:05:57
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي
عبد العزيز
إسعاد يونس
المصرية
الشربين
فيسبوك
العوضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
Lebanon 24
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
07:26 | 2025-12-22
22/12/2025 07:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... هذا ما قالته الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حلقتها مع هشام حداد
Lebanon 24
أوّل تعليق... هذا ما قالته الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حلقتها مع هشام حداد
06:34 | 2025-12-22
22/12/2025 06:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 04:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهمتها بأنها تسببت بمرض طليقها تامر حسني.. بسمة بوسيل تدعي ضد عرافة! (صورة)
Lebanon 24
اتهمتها بأنها تسببت بمرض طليقها تامر حسني.. بسمة بوسيل تدعي ضد عرافة! (صورة)
02:05 | 2025-12-22
22/12/2025 02:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشتاء.. مكونات تعتني بالبشرة
Lebanon 24
في الشتاء.. مكونات تعتني بالبشرة
23:00 | 2025-12-21
21/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بعد جنوب الليطاني؟
Lebanon 24
ماذا بعد جنوب الليطاني؟
09:01 | 2025-12-21
21/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:26 | 2025-12-22
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
06:34 | 2025-12-22
أوّل تعليق... هذا ما قالته الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حلقتها مع هشام حداد
04:14 | 2025-12-22
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
02:05 | 2025-12-22
اتهمتها بأنها تسببت بمرض طليقها تامر حسني.. بسمة بوسيل تدعي ضد عرافة! (صورة)
23:00 | 2025-12-21
في الشتاء.. مكونات تعتني بالبشرة
15:09 | 2025-12-21
بفيديو عفوي.. سيرين عبد النور تستعرض أنوثتها
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 15:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24