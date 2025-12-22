هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)

تحدثت الفنانة عن غيرتها على زوجها الفنان .وقالت خلال حلولها ضيفةً على برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي عبر قنوات " " : "مستوى عندي عالي طبعاً، بس دلوقتي ماعنديش وقت، هو عمره ما عرّفني باسوورد تليفونه، بس أنا عندي الطرق اللي بعرف بيها، لكن دلوقتي ماعنديش الطاقة إني أدوّر على الباسوورد".وبالنسبة الى ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة، قالت إن السبب هو ضعف الأعمال الكوميدية التي تُعرض عليها، وعبّرت عن خشيتها من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل " " خوفاً من ألا يحقق النجاح الذي حصده الجزء الأول.كما تحدّثت عن حبّها للعطاء وعدم اهتمامها بنفسها في مقابل الاهتمام بكل مَن حولها، فقالت بخفّة ظلها المعهودة: "لو حسن اتجوز عليَّ هايبقى حقه، بس هو حسن أصلاً ضد إنه كان يتجوز واحدة فهيتجوز تاني إزاي؟".