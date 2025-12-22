تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:14
تحدثت الفنانة المصرية ايمي سمير غانم عن غيرتها على زوجها الفنان حسن الرداد.

وقالت إيمي خلال حلولها ضيفةً على برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات "روتانا" : "مستوى الغيرة عندي عالي طبعاً، بس دلوقتي ماعنديش وقت، هو عمره ما عرّفني باسوورد تليفونه، بس أنا عندي الطرق اللي بعرف بيها، لكن دلوقتي ماعنديش الطاقة إني أدوّر على الباسوورد".

وبالنسبة الى ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة، قالت إن السبب هو ضعف الأعمال الكوميدية التي تُعرض عليها، وعبّرت عن خشيتها من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "نيللي وشريهان" خوفاً من ألا يحقق النجاح الذي حصده الجزء الأول.

كما تحدّثت عن حبّها للعطاء وعدم اهتمامها بنفسها في مقابل الاهتمام بكل مَن حولها، فقالت بخفّة ظلها المعهودة: "لو حسن اتجوز عليَّ هايبقى حقه، بس هو حسن أصلاً ضد إنه كان يتجوز واحدة فهيتجوز تاني إزاي؟".
 
إيمي سمير غانم

ايمي سمير غانم

نيللي وشريهان

بلال العربي

حسن الرداد

سمير غانم

المصرية

روتانا

