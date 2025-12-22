تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

حمض اللاكتيك… البديل اللطيف للريتينويدات للبشرة الحساسة

Lebanon 24
22-12-2025 | 13:03
تعجز البشرة الحساسة في كثير من الحالات عن تحمّل الريتينويدات، حتى عند استخدامها بطريقة صحيحة وتدريجية، ما يفتح الباب أمام البحث عن بدائل أكثر لطفًا. في هذا السياق، يبرز حمض اللاكتيك كخيار عملي لتجديد البشرة وتحسين مظهرها دون تعريضها للتهيج.

يُصنّف حمض اللاكتيك ضمن أحماض ألفا هيدروكسي، لكنه يتميّز بتركيبة ألطف تجمع بين التقشير والترطيب في آن واحد، ما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة، الجافة، أو المعرضة للإكزيما والوردية. يعمل على إزالة الخلايا الميتة بلطف، مع دعم الحاجز الطبيعي للبشرة بدل إضعافه، ما ينعكس نعومةً وإشراقًا وتحسنًا في مظهر الخطوط الدقيقة.

بفضل حجمه الجزيئي الأكبر مقارنةً بأحماض أخرى، يتغلغل حمض اللاكتيك ببطء ويبقى أقرب إلى سطح البشرة، وهو ما يقلل من خطر الاحمرار أو التحسس. ومع الاستخدام المنتظم، يساعد على توحيد لون البشرة وتحسين ملمسها، وإن كان لا يضاهي الريتينويدات في تحفيز الكولاجين أو معالجة التجاعيد العميقة.

يُعد خيارًا مناسبًا لمن لا تتحمل بشرتهم المواد الفعالة القوية، سواء كبديل دائم للريتينويدات أو كحل مؤقت عند ضعف حاجز البشرة. ويمكن استخدامه بتركيزات منخفضة ضمن كريمات أو لوشنات، مع تجنب تطبيقه على البشرة المتشققة أو الملتهبة.

لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بالبدء بتركيز يتراوح بين 5 و10%، مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ويفضّل استخدامه ليلًا مع الالتزام بواقي الشمس نهارًا. كما يُستحسن دمجه مع مكونات مهدئة ومرطبة، وتجنّب خلطه مع الريتينويدات أو الأحماض القوية الأخرى.

ورغم طبيعته اللطيفة، يبقى الإفراط في استخدام حمض اللاكتيك عامل خطر، خاصة عند تكراره عبر أكثر من منتج في الروتين نفسه. فالتهيج لا ينتج عن المكوّن بحد ذاته، بل عن سوء الاستخدام أو تراكم التركيزات.

باختصار، حمض اللاكتيك ليس بديلًا كاملاً للريتينويدات، لكنه يشكّل خيارًا ذكيًا ومتوازنًا للبشرة الحساسة التي تبحث عن تجديد تدريجي ونتائج آمنة من دون إجهاد.

