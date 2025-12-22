تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
حمض اللاكتيك… البديل اللطيف للريتينويدات للبشرة الحساسة
Lebanon 24
22-12-2025
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعجز البشرة الحساسة في كثير من الحالات عن تحمّل الريتينويدات، حتى عند استخدامها بطريقة صحيحة وتدريجية، ما يفتح الباب أمام البحث عن بدائل أكثر لطفًا. في هذا السياق، يبرز حمض اللاكتيك كخيار عملي لتجديد البشرة وتحسين مظهرها دون تعريضها للتهيج.
يُصنّف حمض اللاكتيك ضمن أحماض ألفا هيدروكسي، لكنه يتميّز بتركيبة ألطف تجمع بين التقشير والترطيب في آن واحد، ما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة، الجافة، أو المعرضة للإكزيما والوردية. يعمل على إزالة الخلايا الميتة بلطف، مع دعم الحاجز الطبيعي للبشرة بدل إضعافه، ما ينعكس نعومةً وإشراقًا وتحسنًا في مظهر الخطوط الدقيقة.
بفضل حجمه الجزيئي الأكبر مقارنةً بأحماض أخرى، يتغلغل حمض اللاكتيك ببطء ويبقى أقرب إلى سطح البشرة، وهو ما يقلل من خطر الاحمرار أو التحسس. ومع الاستخدام المنتظم، يساعد على توحيد لون البشرة وتحسين ملمسها، وإن كان لا يضاهي الريتينويدات في تحفيز الكولاجين أو معالجة التجاعيد العميقة.
يُعد خيارًا مناسبًا لمن لا تتحمل بشرتهم المواد الفعالة القوية، سواء كبديل دائم للريتينويدات أو كحل مؤقت عند ضعف حاجز البشرة. ويمكن استخدامه بتركيزات منخفضة ضمن كريمات أو لوشنات، مع تجنب تطبيقه على البشرة المتشققة أو الملتهبة.
لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بالبدء بتركيز يتراوح بين 5 و10%، مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ويفضّل استخدامه ليلًا مع الالتزام بواقي الشمس نهارًا. كما يُستحسن دمجه مع مكونات مهدئة ومرطبة، وتجنّب خلطه مع الريتينويدات أو الأحماض القوية الأخرى.
ورغم طبيعته اللطيفة، يبقى الإفراط في استخدام حمض اللاكتيك عامل خطر، خاصة عند تكراره عبر أكثر من منتج في الروتين نفسه. فالتهيج لا ينتج عن المكوّن بحد ذاته، بل عن سوء الاستخدام أو تراكم التركيزات.
باختصار، حمض اللاكتيك ليس بديلًا كاملاً للريتينويدات، لكنه يشكّل خيارًا ذكيًا ومتوازنًا للبشرة الحساسة التي تبحث عن تجديد تدريجي ونتائج آمنة من دون إجهاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لطيفة تكشف كواليس ألبومها مع الراحل زياد الرحباني
Lebanon 24
لطيفة تكشف كواليس ألبومها مع الراحل زياد الرحباني
23/12/2025 04:01:35
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: إنه من دواعي سرورنا أن نكون في استقبال البابا لاوون الرابع عشر الذي يزورنا في لبنان بلد التعايش وهو غنى وإثراء لإنسانية الإنسان
Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: إنه من دواعي سرورنا أن نكون في استقبال البابا لاوون الرابع عشر الذي يزورنا في لبنان بلد التعايش وهو غنى وإثراء لإنسانية الإنسان
23/12/2025 04:01:35
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اليك فوائد زيت بذور الكتان للبشرة والشعر
Lebanon 24
اليك فوائد زيت بذور الكتان للبشرة والشعر
23/12/2025 04:01:35
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"البديل لألمانيا" يحافظ على المركز الأول لثلاثة أشهر
Lebanon 24
"البديل لألمانيا" يحافظ على المركز الأول لثلاثة أشهر
23/12/2025 04:01:35
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
حسن دمج
اللطيف
التزام
التركي
الاحمر
الترك
ريتين
كولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكملات الكولاجين… إليكِ مواعيد التناول للحصول على بشرة "زجاجية"
Lebanon 24
مكملات الكولاجين… إليكِ مواعيد التناول للحصول على بشرة "زجاجية"
14:46 | 2025-12-22
22/12/2025 02:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كانت تنتقده بشدّة... فنانة أميركيّة بارزة عن ترامب: هو قدوة للشباب
Lebanon 24
بعدما كانت تنتقده بشدّة... فنانة أميركيّة بارزة عن ترامب: هو قدوة للشباب
10:11 | 2025-12-22
22/12/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
Lebanon 24
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
07:26 | 2025-12-22
22/12/2025 07:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... هذا ما قالته الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حلقتها مع هشام حداد
Lebanon 24
أوّل تعليق... هذا ما قالته الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حلقتها مع هشام حداد
06:34 | 2025-12-22
22/12/2025 06:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 04:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:46 | 2025-12-22
مكملات الكولاجين… إليكِ مواعيد التناول للحصول على بشرة "زجاجية"
10:11 | 2025-12-22
بعدما كانت تنتقده بشدّة... فنانة أميركيّة بارزة عن ترامب: هو قدوة للشباب
07:26 | 2025-12-22
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
06:34 | 2025-12-22
أوّل تعليق... هذا ما قالته الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حلقتها مع هشام حداد
04:14 | 2025-12-22
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
03:17 | 2025-12-22
قال عنها "ست كبيرة".. رضوى الشربيني تُهاجم فنانا شهيرا
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24