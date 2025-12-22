تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
متفرقات

ما لا يخبركِ به خبراء التجميل: عادات تدمّر حاجز البشرة

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:00
على أبواب عام 2026، يتغيّر مفهوم العناية بالبشرة من محاولة إخفاء آثار الزمن إلى نهج يركّز على صحة الجلد وقوّته على المدى الطويل. فالحفاظ على الشباب لم يعد صراعًا مع التجاعيد، بل دعمًا للبشرة كي تبدو في أفضل حالاتها في كل المراحل. غير أن عادات تجميلية شائعة، تبدو "بريئة"، تسرّع في الواقع شيخوخة البشرة بدل حمايتها.

أولى هذه العادات الإفراط في استخدام بودرة الوجه، التي تُظهر الخطوط الدقيقة والمسام بشكل أوضح، وتزيد من جفاف البشرة وتُضعف حاجزها الواقي. البديل هو الترطيب الجيد، واختيار تركيبات خفيفة، مع الاكتفاء بطبقة رقيقة جدًا من البودرة عند الحاجة.

الخطأ الثاني هو إهمال الواقي الشمسي داخل المنزل. فأشعة UVA تخترق النوافذ وتُعد من الأسباب الأساسية للتصبغات والشيخوخة الضوئية. لذلك يُفترض التعامل مع الواقي الشمسي كحماية يومية من الضوء، لا كمنتج مرتبط بالخروج فقط.

أما الماكياج الحاد وتحديد ملامح الوجه بشكل مبالغ فيه، فيؤدي إلى تراكم المستحضرات الثقيلة داخل ثنايا الجلد، ما يبرز الخطوط الدقيقة والهالات بدل إخفائها، وقد يسبب تهيجًا وبقعًا داكنة. الاعتدال والتنظيف الجيد قبل النوم يظلان الأساس.

ومن أكثر الأخطاء ضررًا، إهمال حاجز البشرة عبر الإفراط في التقشير أو استخدام المكونات القاسية بشكل يومي. هذا السلوك يضعف الطبقة الحامية، ويسرّع التحسس والشيخوخة المبكرة. العناية بحاجز البشرة عبر مكونات مرمّمة مثل السيراميدات والببتيدات هي المفتاح الحقيقي للإشراق الطبيعي.

وأخيرًا، الاعتماد على الحلول السريعة لإخفاء التجاعيد يحقق نتائج مؤقتة غالبًا على حساب صحة البشرة. الاتجاه الحديث يفضّل الاستمرارية والوقاية، عبر روتين طويل الأمد قائم على مكونات فعالة مثل الريتينويدات والفيتامين C، بدل التنقل بين العلاجات الرائجة.

الخلاصة أن جمال البشرة لم يعد مرتبطًا بإخفاء العمر، بل ببناء بشرة صحية وقوية تعكس نضارتها بشكل طبيعي مع مرور الوقت.
متفرقات

المرأة

