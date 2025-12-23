جدل حول فيلم "الست".. هل كانت أم كلثوم "بخيلة"؟

حسمت المخرجة الجدل حول تصوير شخصية الراحلة في فيلم " "، والذي أثار انتقادات بسبب وصفها بالبخل في الإنفاق.



وأوضحت إنعام محمد علي خلال لقاء مع برنامج "المصري أفندي" أن الفيلم لم يتطرق مطلقًا لجانب البخل، مشيرة إلى أن كانت معروفة بدورها الوطني والإنساني وسخائها تجاه المقربين. وأضافت أن أم كلثوم كانت تجمع التبرعات بنفسها لدعم البلاد خلال الحروب، مؤكدة أن أموالها سُخرت لخدمة المجهود الحربي، ما ينفي أي حديث عن بخلها.



كما ذكرت المخرجة موقفًا شهيرًا لها مع الأديب الراحل توفيق الحكيم، حيث أخرجت له خمس جنيهات من حقيبتها، مشددة على أن هذه الواقعة تعكس طبيعتها السخية.



جاءت هذه التصريحات بعد جدل واسع أثاره فيلم "الست" الذي جسدت فيه الفنانة شخصية أم كلثوم، ما دفع الجمهور والمقربين للمطالبة بإعادة إذاعة مسلسل "أم كلثوم" على ، وهو ما نفذ بالفعل.



وأكدت إنعام محمد علي أن الحديث عن بخل أم كلثوم يتنافى مع الوقائع، مؤكدة أن المغنية الراحلة سخّرت فنها وأموالها لخدمة وطنها وقضاياها الوطنية والاجتماعية.

