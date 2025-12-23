تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
جدل حول فيلم "الست".. هل كانت أم كلثوم "بخيلة"؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسمت المخرجة
المصرية
إنعام محمد علي
الجدل حول تصوير شخصية
المغنية
الراحلة
أم كلثوم
في فيلم "
الست
"، والذي أثار انتقادات بسبب وصفها بالبخل في الإنفاق.
وأوضحت إنعام محمد علي خلال لقاء مع برنامج "المصري أفندي" أن الفيلم لم يتطرق مطلقًا لجانب البخل، مشيرة إلى أن
كوكب الشرق
كانت معروفة بدورها الوطني والإنساني وسخائها تجاه المقربين. وأضافت أن أم كلثوم كانت تجمع التبرعات بنفسها لدعم البلاد خلال الحروب، مؤكدة أن أموالها سُخرت لخدمة المجهود الحربي، ما ينفي أي حديث عن بخلها.
كما ذكرت المخرجة موقفًا شهيرًا لها مع الأديب الراحل توفيق الحكيم، حيث أخرجت له خمس جنيهات من حقيبتها، مشددة على أن هذه الواقعة تعكس طبيعتها السخية.
جاءت هذه التصريحات بعد جدل واسع أثاره فيلم "الست" الذي جسدت فيه الفنانة
منى زكي
شخصية أم كلثوم، ما دفع الجمهور والمقربين للمطالبة بإعادة إذاعة مسلسل "أم كلثوم" على
التلفزيون المصري
، وهو ما نفذ بالفعل.
وأكدت إنعام محمد علي أن الحديث عن بخل أم كلثوم يتنافى مع الوقائع، مؤكدة أن المغنية الراحلة سخّرت فنها وأموالها لخدمة وطنها وقضاياها الوطنية والاجتماعية.
