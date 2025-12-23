ما سبب مقاضاة هيفاء وهبي لمجموعة من الصفحات الإلكترونية؟

قامت الفنانة برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على ، بعد تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام تقنيات ونسبها إليها.



وكُلف المحامي شريف حافظ بمتابعة هذه ، حيث أكد تقرير استشاري متخصص أن جميع المواد المتداولة مصطنعة بالكامل. وسيُقدّم التقرير إلى الجهات القضائية والشرطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحقيق مع القائمين على تصنيع المحتوى وإدارته.



على صعيد آخر، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الإداري حجز الدعوى المقامة من وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل للحكم في جلسة 28 كانون الأول الجاري. وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة سابقًا بطلان قرار النقابة بمنعها من الغناء داخل مصر، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع.

