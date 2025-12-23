تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المرأة

ما سبب مقاضاة هيفاء وهبي لمجموعة من الصفحات الإلكترونية؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:23
قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونسبها إليها.

وكُلف المحامي شريف حافظ بمتابعة هذه القضايا، حيث أكد تقرير استشاري متخصص أن جميع المواد المتداولة مصطنعة بالكامل. وسيُقدّم التقرير إلى الجهات القضائية والشرطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحقيق مع القائمين على تصنيع المحتوى وإدارته.

على صعيد آخر، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل للحكم في جلسة 28 كانون الأول الجاري. وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة سابقًا بطلان قرار النقابة بمنعها من الغناء داخل مصر، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع.
