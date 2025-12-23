غنوة محمود: افتخرت بوجهي الحقيقي في مواجهة ضغوط الحياة

نشرت الممثلة غنوة محمود عبر خاصية «القصص» على حسابها في عبارةً تأملية لافتة قالت فيها:«افتخرت بنفسي حين أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي».وقد أثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين اعتبروا أن الكلمات تحمل رسالة صريحة عن الصدق مع الذات ورفض الأقنعة المفروضة اجتماعيًا، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط النفسية وصورة الكمال المصطنعة على المنصات الرقمية.