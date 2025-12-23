تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كندة حنا تتألق بأسلوب طبيعي في صورة حديثة
Lebanon 24
23-12-2025
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
كندة حنا
صورة جديدة عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة داخل منزلها. الصورة التي التقطتها بنفسها عكست أجواءً هادئة وأنيقة، وحظيت بتفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بأسلوبها الطبيعي والبسيط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
Lebanon 24
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
24/12/2025 01:29:26
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي
Lebanon 24
كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي
24/12/2025 01:29:26
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت بينهما": بعدما قال انه لا يعرفها.. كندة حنا ترد على سامر المصري (صورة)
Lebanon 24
"ولعت بينهما": بعدما قال انه لا يعرفها.. كندة حنا ترد على سامر المصري (صورة)
24/12/2025 01:29:26
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بفستان مكشوف الصدر والكتفين (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بفستان مكشوف الصدر والكتفين (صورة)
24/12/2025 01:29:26
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة حنا
تابع
قد يعجبك أيضاً
آمل طالب تتألق أمام شجرة الميلاد وتدعو المتابعين لتحقيق أمانيهم
Lebanon 24
آمل طالب تتألق أمام شجرة الميلاد وتدعو المتابعين لتحقيق أمانيهم
16:03 | 2025-12-23
23/12/2025 04:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غنوة محمود: افتخرت بوجهي الحقيقي في مواجهة ضغوط الحياة
Lebanon 24
غنوة محمود: افتخرت بوجهي الحقيقي في مواجهة ضغوط الحياة
12:42 | 2025-12-23
23/12/2025 12:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب مقاضاة هيفاء وهبي لمجموعة من الصفحات الإلكترونية؟
Lebanon 24
ما سبب مقاضاة هيفاء وهبي لمجموعة من الصفحات الإلكترونية؟
10:23 | 2025-12-23
23/12/2025 10:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نادين الراسي.. هذه النجمات العربيات اخترن الحب مع شركاء أصغر سنًا
Lebanon 24
بعد نادين الراسي.. هذه النجمات العربيات اخترن الحب مع شركاء أصغر سنًا
08:47 | 2025-12-23
23/12/2025 08:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل حول فيلم "الست".. هل كانت أم كلثوم "بخيلة"؟
Lebanon 24
جدل حول فيلم "الست".. هل كانت أم كلثوم "بخيلة"؟
06:48 | 2025-12-23
23/12/2025 06:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:03 | 2025-12-23
آمل طالب تتألق أمام شجرة الميلاد وتدعو المتابعين لتحقيق أمانيهم
12:42 | 2025-12-23
غنوة محمود: افتخرت بوجهي الحقيقي في مواجهة ضغوط الحياة
10:23 | 2025-12-23
ما سبب مقاضاة هيفاء وهبي لمجموعة من الصفحات الإلكترونية؟
08:47 | 2025-12-23
بعد نادين الراسي.. هذه النجمات العربيات اخترن الحب مع شركاء أصغر سنًا
06:48 | 2025-12-23
جدل حول فيلم "الست".. هل كانت أم كلثوم "بخيلة"؟
04:04 | 2025-12-23
الإعلامية نبيلة عواد بجلسة تصوير ميلادية مع ابنها (صور)
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24