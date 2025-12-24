تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"الجدة اللاعبة"...وفاة أغنيس نجمة "تيك توك" عن 78 عاماً
Lebanon 24
24-12-2025
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما تابعها أكثر من 3 ملايين شخص، توفيت نجمة "تيك توك" المعروفة بلقب "
الجدة
اللاعبة"، عن عمر ناهز 78 عاماً.
وأعلن حفيدها خبر وفاتها، وأوضح أنّ "جدته
أغنيس
، فارقت الحياة، وهي تمسك بيد ابنتها
بولين
، وأنّها رحلت كما عاشت، محاطة بالحبّ". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توفيت عن 19 عاماً.. اليكم سبب وفاة نجمة "تيك توك"
Lebanon 24
توفيت عن 19 عاماً.. اليكم سبب وفاة نجمة "تيك توك"
24/12/2025 20:10:06
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
24/12/2025 20:10:06
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": "تيك توك" توقّع اتفاقية بيع عملياتها بأميركا إلى تحالف استثماري أميركي
Lebanon 24
"أكسيوس": "تيك توك" توقّع اتفاقية بيع عملياتها بأميركا إلى تحالف استثماري أميركي
24/12/2025 20:10:06
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
24/12/2025 20:10:06
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
المرأة
ارم نيوز
أغنيس
بولين
الجدة
بولي
غنيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
صورة "مسيئة" تطال ريهام عبد الغفور... والنقابة تتحرّك
Lebanon 24
صورة "مسيئة" تطال ريهام عبد الغفور... والنقابة تتحرّك
12:41 | 2025-12-24
24/12/2025 12:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة… محامي هيفاء وهبي يكشف مسار الملاحقات بعد فبركة الفيديو
Lebanon 24
تفاصيل جديدة… محامي هيفاء وهبي يكشف مسار الملاحقات بعد فبركة الفيديو
11:56 | 2025-12-24
24/12/2025 11:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الميلاد مع زوجها وابنته
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الميلاد مع زوجها وابنته
09:50 | 2025-12-24
24/12/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن عن فترة مرضها الخطير: "فقدت الذاكرة وبطل فيي لا إمشي ولا اكل"
Lebanon 24
ماغي بو غصن عن فترة مرضها الخطير: "فقدت الذاكرة وبطل فيي لا إمشي ولا اكل"
07:42 | 2025-12-24
24/12/2025 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
Lebanon 24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
04:43 | 2025-12-24
24/12/2025 04:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
12:41 | 2025-12-24
صورة "مسيئة" تطال ريهام عبد الغفور... والنقابة تتحرّك
11:56 | 2025-12-24
تفاصيل جديدة… محامي هيفاء وهبي يكشف مسار الملاحقات بعد فبركة الفيديو
09:50 | 2025-12-24
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الميلاد مع زوجها وابنته
07:42 | 2025-12-24
ماغي بو غصن عن فترة مرضها الخطير: "فقدت الذاكرة وبطل فيي لا إمشي ولا اكل"
04:43 | 2025-12-24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
03:16 | 2025-12-24
برفقة بناتها.. هذا ما قامت به نانسي عجرم احتفالا بعيد الميلاد (فيديو)
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 20:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24