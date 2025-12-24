"الجدة اللاعبة"...وفاة أغنيس نجمة "تيك توك" عن 78 عاماً

بعدما تابعها أكثر من 3 ملايين شخص، توفيت نجمة "تيك توك" المعروفة بلقب " اللاعبة"، عن عمر ناهز 78 عاماً.

وأعلن حفيدها خبر وفاتها، وأوضح أنّ "جدته ، فارقت الحياة، وهي تمسك بيد ابنتها ، وأنّها رحلت كما عاشت، محاطة بالحبّ". (ارم نيوز)