المرأة
مكياج خمس دقائق للمرأة العملية: إشراقة سريعة وأناقة طبيعية
Lebanon 24
25-12-2025
|
03:23
في صباح مليء بالمهام، تصبح دقائقك الثمينة أداة لتعزيز إشراقتك وجاهزيتك، دون الحاجة لساعات أمام المرآة. مكياج الخمس دقائق ليس مجرد حل مؤقت، بل فلسفة جمال عملية تركز على البساطة، المنتجات الذكية، وإبراز الملامح الطبيعية بسرعة وفعالية.
1. تحضير البشرة: الأساس لكل إشراقة
ابدئي بغسل الوجه وطبّقي مرطبًا خفيفًا سريع الامتصاص يحتوي على حماية من الشمس. هذه الخطوة تمنح بشرتك النعومة المطلوبة وتضمن ثبات المكياج لأطول فترة ممكنة، مع توفير حماية مزدوجة في دقيقة واحدة فقط.
2. توحيد لون البشرة بذكاء
اختر كريم أساس BB أو CC خفيف، وطبّقيه على المناطق التي تحتاج لتغطية بسيطة مثل تحت العينين أو حول الأنف. الهدف هنا هو إشراقة طبيعية لا إخفاء كل التفاصيل، باستخدام أصابعك أو إسفنجة صغيرة.
3. العيون: لمسة تنبض بالحياة
استعيني بظل عيون واحد بلون نيود أو وردي فاتح ومرّريه على الجفن المتحرك. أضيفي ماسكرا على الرموش العلوية للتركيز على الجذور، لتحصلي على نظرة منتعشة خلال ثوانٍ.
4. الحواجب: إطار وجه أنيق
استخدمي قلم حواجب أو جل شفاف لملء الفراغات الخفيفة وتمشيط الشعيرات باتجاهها الطبيعي. لا تبالغي في التحديد؛ المظهر الطبيعي هو سر المكياج العملي.
5. لمسة اللون: حياة للخدود
طبّقي بلاشر كريمي أو سائل بدرجات خوخية أو وردية على تفاحتي الخدود، ويمكنك استخدام نفس اللون على الشفاه لمزيد من التناغم وتوفير الوقت.
6. الشفاه: بساطة أنيقة
أنهِ مكياجك بمرطب شفاه ملون أو أحمر شفاه بدرجة طبيعية قريبة من لون الشفاه. هذه الخطوة تمنحك لمسة أنثوية ناعمة تناسب العمل والحياة اليومية، مع ترك الألوان الداكنة للمناسبات الخاصة.
